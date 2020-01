Fazıl Say: Hapis yatarak Allah'a inanmamı istiyorlar

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Enver Aysever'in sunduğu 'Aykırı Sorular' programına piyanist ve besteci Fazıl Say konuk oldu. Say, 'Arabeski sevmek vatan hainliğidir' dedi. Say, hakkında açılan davayla ilgili olarak da '1,5 yıl hapis yatarak benim Allah'a inanmamı istiyorlar' dedi.

Sözlerine "Ben dünya sanatçısıyım. Buna inanmıyorlarsa inanmasınlar' diyerek devam eden Say, sosyal paylaşım sitelerinden kendisine gelen hakaretlerden çok etkilendiğini söyledi. Ortaya çıkan tablodan dolayı canının çok sıkıldığını belirten Say, 'Bunların benim konserime etkisi oluyor. Burada insani bir tepki olarak bana ne diyorsun ve bu ülkeden gitmek istiyorsun' dedi.

'Arabeski sevmek vatan hainliğidir'

Fazıl Say, arabesk müziği hakkında da konuştu. Say, 'Arabesk denilen iğrenç şeyi sevmemek vatanseverlik, sevmek ise vatan hainliğidir bana göre. Burada düşünceler farklılaşır. Kalitesiz bir şeyden bahsediyoruz. Kötü harmoni, kötü melodi ve bir yere varamamış bir müzikten bahsediyoruz' diye ekledi.

'Hapis yatarak Allah 'a inanmamı istiyorlar'

Say hakkında açılan davaya atıfta bulunarak, 'Bir insanın Allah'a inanıp inanmayacağını hükümet mi tayin edecek?'. Davanın çok trajik olduğunu söyleyen Fazı Say, tüm dünyanın Türkiye'ye güldüğünü belirtti. Hükümetin, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunanların arkasında olmasını enteresan olarak yorumlayan Say, davaya konu olan mesajı matrak bulduğu için Twitter adresinde paylaştığını söyledi.

Ünlü piyanist, mesaja gelen tepkileri de saygıyla karşıladığını ve sosyal paylaşım sitesinde paylaştığını söyleyen Say, aynı saygının kendisine gösterilmediğini savundu. '1,5 yıl hapis yatarak benim Allah'a inanmamı istiyorlar ' diyen Say, davada tüm dünyanın kendisini suçsuz gördüğünü belirtti.