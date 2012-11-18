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Hakkı Bulut'tan Fazıl Say'a: Adamın değeri 5 kuruş etmiyor

Muğla'daki konseri sırasında Say'ın sözlerini eleştiren Bulut, ünlü piyanist için, 'cahillik işte böyle bir şeydir' ifadesini kullandı

18 Kasım 2012 14:42

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın "Arabeski sevmek vatan hainliğidir" sözlerine tepki gösteren arabesk müzik sanatçısı Hakkı Bulut, "Adamın değeri 5 kuruş etmiyor. Kalkıyor müziğimize, bize, bizi dinleyenlere vatan haini diyor. Eğer arabesk vatan hainliğiyse, ben vatan hainiyim" dedi.

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde, işitme engellilerin toplum yaşamına katılmasını sağlamak amaçlı düzenlenen konserde Hakkı Bulut sahne aldı.

Fethiye İşitme Engelliler Derneği, İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği ve Dünya Engelliler Köyü Genel Koordinatörlüğü tarafından organize edilen konseri, yaklaşık 3 bin kişinin izlediği bildirildi.

Karaçulha Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen konser, Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Karakuş ve bağlama sanatçısı Ahmet Erarslan’ın seslendirdiği türkülerle başladı.

Konserde son olarak sahne alan arabesk sanatçısı Bulut, şarkı aralarında seyircilerle sohbet ederek besteci ve piyanist Say’ın, ’Arabesk sevmek vatan hainliğidir’ sözleri hakkında yorum yaptı.


'Adamın değeri 5 kuruş etmiyor'


Bulut, Say’ın televizyonlara çıkarak Türk insanının kalbinde taht kurmuş arabesk sanatçılarına ’yavşak’, ’hain’ gibi sözlerle hakaret ettiğini ifade etti.

Bulut, "Çıkmış bir yerde, ’Arabesk vatan hainliğidir’ diyor. Adamın değeri 5 kuruş etmiyor. Kalkıyor müziğimize, bize, bizi dinleyenlere ’vatan haini’ diyor.

Eğer arabesk vatan hainliğiyse, ben vatan hainiyim. Orhan Gencebay, Ferhat Göçer vatan haini. Sertab Erener benim ’İkimiz bir fidanın’ şarkısını seslendirdi. Demek ki o da vatan haini. Bu müziği seven 75 milyon insan vatan haini. Cahillik işte böyle bir şeydir" şeklinde konuştu.

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