Fatma Girik, tacizle suçlanan Talat Bulut'u savundu

Oyuncu Fatma Girik, tacizle suçlanan meslektaşı Talat Bulut’u savundu. Rol aldığı dizideki kostüm asistanının taciz iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunduğu Bulut’un ‘en sevdiği ve beğendiği sanatçılardan biri’ olduğunu söyleyen Girik, “Doğru düzgün bir aile babasıdır. Böyle bir şey imkansız, kalıbımı basarım yani onun adına” dedi.

Bodrum'un Dağbelen Mahallesi'nde bir aile dostunun açtığı kafeye giden ve arkadaşına destek için müşterilerle ilgilenen Girik, Bulut'un set çalışanını taciz ettiği iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

“En sevdiğim ve en beğendiğim sanatçılardan birisi Talat Bulut. Doğru düzgün bir aile babasıdır. Böyle bir şey imkansız, kalıbımı basarım yani onun adına. Duyunca çok şaşırdım. Niye herkes çıkıp zamanında söylememiş. Korkmuşlar mı Talat Bulut'tan. Çünkü yalan herhalde, arka arkaya ortaya çıkınca inandırıcı olmuyor.”