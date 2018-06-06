Hande Ataizi: Talat Bulut beni de taciz etmişti

Yasak Elma dizisinin setinde Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden kostüm asistanı Özge Şimşek ceza davası açacağını söyledi. Bunun üzerine Hande Ataizi de Özge Şimşek'e destek verdiğini belirtti ve bir dönem kendisinin de Talat Bulut'la benzer bir olay yaşadığını ileri sürdü.

Geçen perşembe günü taciz edildiğini iddia eden 19 yaşındaki Özge Şimşek, yaşadıklarını anlattı. Özge Şimşek, “Talat Bulut’un kravatını düzeltecektim, ‘Gel, arka tarafta bakalım’ dedi. Orada beni dudağımdan öptü ve gitti. O olayın şokuyla kaldım öylece ve yapım ekibinin yanına çıktım. Beni öperken yanımda kimse yoktu. Ama beni oraya çağırırken şahitlerim var” dedi.

"Yaptıkları cezasız kalmamalı"

Ceza davası açacağını belirten Özge Şimşek, “Yarın dava açacağım şahitlerimle. Maddi-manevi tazminat davası değil ceza davası açacağım. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın” diye konuştu. Özge Şimşek, oyuncunun menajerinin uzlaşmak istediğini ama kendisinin kabul etmediğini de söyledi. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ise “Bu olayla ilgili eğer savcılık davaya ve soruşturmaya karar verirse Talat Bulut’la sözleşmeyi feshedeceğim. Yargı sürecini bekleyeceğiz” dedi.

"O kıza helal olsun"

Hande Ataizi de 18 yıl önce “Melekler Evi” filmindeki rol arkadaşı Talat Bulut’u tacizle suçlamıştı. Talat Bulut’un tekrar tacizle gündeme gelmesi üzerine Hande Ataizi, “Dünyada tacize karşı bir ayaklanma var. Kadınlar artık daha cesur. Ben de o dönem o tarz şeyler yaşadım. Bu emekçi kız, korkmamış dava açacağını söylemiş, helal olsun” dedi.

Ne olmuştu?

Hande Ataizi, Talat Bulut için “Gece saat 02.30’da odasına senaryo çalışmaya ve Van Gölü’ne girmeye davet etti” demişti. Talat Bulut ise bu iddiaya “Sanatçı kimliği olmayanlar savunma mekanizmalarında dahi cinsel kimlikleriyle öne çıkmak isterler. Bunları ara sıra tuvalet penceresine sıkışmış görebiliriz” sözleriyle karşılık vermişti.

Talat Bulut'tan açıklama

Yaşananların ardından Talat Bulut'un avukatı yazılı bir açıklama yayınladı:

"Müvekkilim Talat Bulut hakkında bir kaç gündür sosyal medyada ve bu gün diğer medya organlarında ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır.

Talat Bulut 42 yıl boyunca sanat hayatını saygın bir şekilde sürdürmüş ve toplumsal konulara duyarlılığı ile de sevenlerinin takdirini kazanmış, oldukça sevilen bir sanatçıdır.

Bir genç kız babası olan müvekkilim toplumun hassas olduğu bir konuda zan altında bırakılmış, toplum önündeki itibarı zedelenmeye çalışılmıştır. Müvekkilim hakkında ki tüm iddiaları reddetmekle beraber konunun ilgili tarafına karşı yasal başvuru hakkımızı derhal kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."