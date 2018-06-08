Yasak Elma dizisinin kadın oyuncularından ‘taciz' açıklaması

Yasak Elma dizisinin kadın oyuncuları, setteki kostüm asistanının oyuncu Talat Bulut tarafından taciz edildiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Oyuncular Şevval Sam, Eda Ece, Şafak Pekdemir Mengü, Sevda Erginci, Neslihan Yeşilyurt, İrem Kahyaoğlu ve Nilgün Türksever, sosyal medyada yaptıkları açıklamada yargı sürecini etkilememek adına ‘şimdilik’ yorum yapmayacaklarını belirterek, “Kadına yönelik her türlü şiddet, fiziksel veya cinsel tacize karşı olduğumuzu ve bunu doğuran her türlü olumsuz tutum ve davranışları ortadan kaldırmak adına verilen mücadelede kadın olarak dayanışma içerisinde olacağımızı bildiririz” dedi.

Oyuncu Bulut’un kendisini taciz ettiğini belirten 19 yaşındaki kostüm asistanı Ö. Ş., savcılığa da suç duyurunda bulunmuştu.