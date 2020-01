'Fatih'in Fedaisi' filminin yapımcısı gişe başarısızlığının suçlusunu buldu: Paralel hainler!

'Fatih'in Fedaisi: Kara Murat' filminin yapımcısı Murat Usta, filmin gişede başarısız olmasının nedeni olarak ‘paralel hainleri’ gösterdi. Usta, yaptığı yazılı açıklamada "Bugün de devleti ele geçirmeye çalışan her türlü paralel hain gruplar bu hesaplaşmaları bizim üzerimizden yapamayacakları gibi her türlü platformda da medeni ölçüler dahilinde bizi karşılarında bulacaktır" ifadesini kullandı.

Film hakkında karalama kampanyası başlatıldığını savunan Usta, “Unutulmasın ki biz inancımız ve edebimiz gereği ‘Dik dururuz ancak asla diklenmeyiz.’ Bu karalama ve yıpratma kampanyalarının karşısında asla geri adım atmayacağımızı da hatırlatırız” ifadelerini kullandı.

Murat Usta, filmi eleştirenlere yönelik attığı "O... çocukları, sinek gibi ezileceksiniz, tek tek tespit ediyoruz" tweet'iyle tepki çekmişti.

172 salonda gösterime girmesine karşın ilk üç günde sadece 64 bin seyircinin izlediği ‘Fatih’in Fedaisi: Kara Murat’ filminin yapımcısı Murat Kara’nın açıklaması şöyle...

“Kamuoyuna duyuru,

Büyük emekler harcayarak yapmış olduğumuz Fatihin Fedaisi Kara Murat filmimize ve bu film üzerinden şahsıma birkaç gündür büyük bir karalama kampanyası ve yıpratma çalışması belli kesimler tarafından organize edilmektedir. İddia ediliyor ki şahsım sosyal medya üzerinden insanları tehdit ediyor ve korkutuyormuşum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Ben de bu memleketin bir evladıyım. Eğer ki birini yada birilerini tehdit ettiysem herkes hukuk yoluyla hakkını arayabilir. Benim tepkim daha izlemeden şahsıma, aileme, 2 yaşındaki evladıma ve yüzlerce insanın emek verdiği filmimize karşı bu ahlaksız ve hain saldırılara yöneliktir.

Ecdâd, büyük komutan, muzaffer, çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmed Han’ın filmde gecen; “Devlet’i Âliyye’nin içi hainlerle dolmuş durumda.” Sözü nedense malum kesimleri rahatsız etmiş. Bugün de devleti ele geçirmeye çalışan her türlü paralel hain gruplar bu hesaplaşmaları bizim üzerimizden yapamayacakları gibi her türlü platformda da medeni ölçüler dahilinde bizi karşılarında bulacaktır. Bu 1000 yıldır devlete ihanet eden fikir yoksunu çevrelerin rahatsızlık sebebi bellidir. Dün Fatih Sultan Mehmed Han’ın mücadele ettiği hainlerle bugün de biz her türlü mücadeleye yüce milletimizle birlikte hazırız.

İlk sinema filmimiz olmasına rağmen, çoğu film yapımcısının hayalinde dahi göremeyeceği gişe başarısına ulaşmışken bu tür iftiralarla gündeme gelmemiz dikkat çekicidir. Bataklıkta yaşayan ve sinek gibi, asalak gibi, insanlıktan nasibini almamış, ruhu kirlenmiş kişilerin hem bu dünyada, hem ahirette kendi layığını bulacağı aşikârdır.

Filmimiz elbette ki herkes tarafından belirli bir üslup ile eleştirilebilir. Ancak ne kadar ilginç ki daha film gösterime girmeden bu maksatlı haberler yayılmaya başlamıştır. Bu memleketi yerin dibine sokan, utanç vesilesi olan, küfür dolu filmlere tek kelime edilmiyor, baş tacı ediliyorken bize yönelik böyle bir süreç hayret vericidir. Biz aklıselim her türlü öneri ve eleştiriye açığız. Hatta bu görüşleri seyircilerimiz bize haftanın her günü, her saati ulaştırılabilir. Bu linç kampanyasının karşısında bizi ayakta tutan samimi seyircilerimizin filmi sahiplenmesi ve yaptıkları övgü dolu yorumlardır. Onlara da bir kez daha bu vesile ile teşekkür ederiz.

Unutulmasın ki biz inancımız ve edebimiz gereği; “Dik dururuz ancak asla diklenmeyiz. “Bu karalama ve yıpratma kampanyalarının karşısında asla geri adım atmayacağımızı da hatırlatırız. Bu sinema filmi üzerinden siyasi hesaplaşmalar içinde bulunmak isteyenler bilsin ki biz böyle ucuz ilişkilerin içinde olmadık, olmayacağız. Geldiğimiz ve gideceğimiz yer bellidir. Bu hainlerin yapmış oldukları eski Türkiye’den kalma alışkanlıkların devamıdır. Bilinçaltındaki sapıkların dışavurumudur.

Bu memleketin haini de , kahramanlari da dün olduğu gibi bugün de bitmez. Yüce milletimizle birlikte son ses haykırıyoruz;

“Kara Murat biziz ve Yüce Allah’tan başka kimseden de korkumuz yoktur.”