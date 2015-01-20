Fatih'in Fedaisi Kara Murat filminin yapımcısı filmi eleştirenlere 'o..... çocukları' dedi

Fatih'in Fedaisi Kara Murat filminin yapımcısı Murat Usta, aralarında İleri Haber yazarı Kaya Özkaracalar'ın da bulunduğu filmi eleştirenleri "O... çocukları, sinek gibi ezileceksiniz, tek tek tespit ediyoruz" sözleriyle tehdit etti.



İlerihaber'de yer alan habere göre; afişinde Fatih Sultan Mehmed’e atfen “Eğer kanımla yücelecekse Hz. Muhammed (SAV)’ın dini, durmayın kılıçlar doğrayın beni” ifadelerine yer verilen filmin yapımcısı Usta, Twitter hesabından filmi eleştirenlere hakaret ve tehditler savurdu.

Filmin yapımcısı Murat Usta şunları yazdı:

"Fatihin fedaisi kara murat filmi bazı çevreleri fena rahatsız etti.buyuk bir karalama yapıyorlar. Sinek gibi ezileceksiniz bilesiniz"

"Kime hizmet ediyorsunuz o... ç... çapulcu takımı"

Murat Usta gelen tepkiler üzerine şunları yazdı:

"Üç gündür yapılan bu hain karalama kampanyasına inat halkımız gereken cevabı gisede veriyor.tesekkurler Türkiye.



Dünkü attığım twit'lerin arkasındayım. Şahsıma özelden yapılan küfürlerin muhataplarına yazılmıştır. Filmi eleştirenlere asla sözüm olamaz"