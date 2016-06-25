T24 LogoT24 Logo
Spor

Fatih Terim'i eleştiren profesöre TRT'den 'yayın yasağı' mı geldi?

Fatih Terim'in İspanya yenilgisi sonrasında eleştirdiği Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in TRT yönetimi tarafından programa çıkartılmadığı iddia edildi

25 Haziran 2016 03:40

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın İspanya'ya 3-0 yenildiği karşılaşma sonrasında Fatih Terim'in basın toplantısında, "Bir tarih profesörü çıkıp olmadık şeyler söylüyor TRT'de. Tarih programında, 'Milli Takım bir an evvel dönmeli...' deniliyor" sözleri üzerine 'Ramazan Sevinci' programına çıkan Prof. Ahmet Şimşirgil'in TRT yönetimi tarafından yayına çıkartılmadığı ileri sürüldü. 

Prof. Şimşirgil'in Serdar Tuncer'in sunduğu 'Ramazan Sevinci' programına konuk olarak katılacağı, TRT'nin tanıtımlarında anons edilmesine karşın, programın dünkü konukları arasında sadece Hayati Tuncer'in yer alması dikkat çekti.

EURO 2016 D Grubu ikinci maçında İspanya'ya 3-0 yenilen Milli Takım'ın Futbol Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası "Bu takım bir an önce evine dönmeli" sözlerini sarf eden Şimşirgil için, "TRT bu ülkenin kanalı. Bu da ülkenin takımı. Sonra sen de hocam niye suratın asık diyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

Terim'in eleştirilerinin ardından TRT Spor Müdürü Serdar Kıvrak'ın, muhabirlere ve programcılara bir mesaj göndererek, "Hiçbir programınızda Terim'in TRT ile ilgili yaptığı açıklama tartışma konusu yapılmasın. Program yorumcuları dahil hiç kimse bu konuya girmesin" talimatı verdiği ortaya çıkmıştı.

 

Prof. Şimşirgil ne söylemişti?

 

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Türkiye-İspanya maçının hemen ardından TRT 1'de ekrana gelen 'Pelin Çift'le Gündem Ötesi' programında Fatih Terim ve milli takım için, "Yenilebilirsin, ezilebilirsin ama insan der ki oynadı. Bizimkiler acemiler mangası gibi. Onların başındaki de 'orucunuzu sizin yerinize ben tutarım' diyen bir antrenör. Neyin ne olduğunu bilmeyen insanlar olmayacak kardeşim, bileceksin" yorumunu yapmıştı.

 

Terim sinirlendi, TRT'ye röportaj vermedi

 

Fatih Terim, Çek Cumhuriyeti maçının ardından, TRT’nin sorularını bundan sonra cevaplamayacağını söyledi. Terim, “Ben TRT’nin sorularını cevaplamıyorum, bundan sonra röportaja da gitmiyorum. Bundan sonra da öyle bir niyetim yok” diye konuştu.

 

ETİKETLER

fatih terimeuro 2016ahmet şimşirgilramazan sevinci

İlgili Haberler

Fatih Terim: TRT'nin sorularını yanıtlamayacağım ve röportajlarına gitmeyeceğim

Tarih Profesörü Ahmet Şimşirgil TRT'deki programında Fatih Terim'i eleştirmişti

Terim'in restine TRT'den jet talimat: Yorumcular dahil hiç kimse konuşmayacak!

Fatih Terim, "TRT'nin bundan sonra sorularını yanıtlamayacağım" demişti

Fatih Terim'i eleştiren tarihçi: Futbol konusunda ahkâm kestiğimi ispatlasın profesörlüğü bırakırım!

"Maç hakkındaki yorumumdan rahatsız olanlar, İlber Ortaylı'ya neden ses çıkarmıyorlar?"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24