Fatih Terim: TRT'nin sorularını yanıtlamayacağım ve röportajlarına gitmeyeceğim

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim 2-0'lık Çek Cumhuriyet galibiyeti sonrasında düzenlediği basın toplantısında TRT muhabirinin sorduğu soruyu yanıtsız bıraktı. "TRT'nin bundan sonra sorularını yanıtlamam" diyen Terim "TRT'nin sorularını cevaplamayacağım ve röportajlarına gitmeyeceğim' şeklinde cevap verdi.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Güzel maç oldu. Ümit ederim bu bize yeter. Oyuncularımı kutluyorum herkesin istediği buydu, bize yakışan buydu, ümit ederim sonucu bize tur geçmeye yeter. O zaman daha anlamlı olur.



Ama ne olursa olsun ülkedeki herkes kendi milli takımlarıyla gurur duymuştur bu gece, en azından bir kısmı. Turnuva başından beri konvoy halinde Fransa'da geziyorsanız bunu milli takımın burada olmasına borçluyuz. Turnuvalarda olmamız gerektiğini işaret ediyorum sürekli. En büyük netice buralarda olmak. Takımın başarısını herkes ister ama bazen olmuyor. Tebrik ediyorum oyuncularımı böyle bir dönüş olması gerekiyordu.



Bizim en önemli özelliğimiz buraya kattığımız yüreğimiz. Açıkçası 2-0'a çok konsantre olmuştuk. 4'ü bulup garantileyebilirdik ama önceki maçlar ve kamuoyundaki baskı acaba kaybedebilirmiyize götürdü oyuncuları. Yoksa hiç birini beklemeden en öne geçebilirdik ama Allah'a şükürler olsun ki bu kadar şeyin altından kalktık. Kolay değildi, oyuncularımı bir daha kutluyorum. Bundan sonra ümit ederim ilk 2 maçta oynadığımız gibi oynamayız.



"UEFA'YA BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ DEMEK LAZIM"

Yarını beklemeyebilirdik ama belli ki çok hırpalanmıyız, fikren ve psikolojik olarak. Bu güveni ancak kazanarak alabilirlerdi. Hakikaten iyi işler yaptılar. Ne olursa olsunHırvatistan'a geriden gelip 2 gol atmış, bir Çek takımından bahsediyoruz. Özellikle son15-20 dakika pozisyon vermemek önemli bir durumdu. Demek ki kafamdaki 3-4-3'te olabilir bazen demek ki. Emre heyecanlandı eve İspanya maçında koymadım çünkü kaybedebilirdik.



Burada kurtarıcı gibi gelmesi çok önemliydi. Burak da müthiş mücadele etti ilerde. Takım olarak savunmayı çok iyi yapıp çabuk çıkmayı, Oğuzhan'ın girmesiyle daha iyi pozisyonlar bulan ve zaman zaman defans yapmak zorunda kalan bir oyun oynadık. 2008 gibi olabilir çünkü şuanda daha rahatız daha güvendeyiz. Bir takım problemlerimiz var ama bunu sanki daha çabuk halledebiliriz. Biz iyi bir takımdık takımlığımızı kaybetmiştik bugün tekrar bulduk. Bugün tam bir takım ruhu vardı. Eğer çıkarsak Allah nasip ederse. Gidicez gibi geliyor bana. Katılırsak biz turnuvaya yeniden başlamış gibi olucaz. Buradan gidersek üzülürüm. Belki şey demek lazım. Biz bitti demeden bitmez demek lazım UEFA'ya.