Fatih Terim'i eleştiren tarihçi: Futbol konusunda ahkâm kestiğimi ispatlasın profesörlüğü bırakırım!

Marmara Üniversitesi'nde görevli tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in, TRT canlı yayınında kullandığı "Milli Takım bir an evvel dönmeli..." ifadesine tepki göstererek “Koca tarih profesörü. Koca derken, tarihin büyüklüğünü söylüyorum. Birçok akademisyen dostum var. Sohbet ortamında bu benim alanım değil diyen bir çok akademisyen dostum var. Biri çıkıyor, bu da TRT'de" diyen Terim'e Şimşirgil'den cevap geldi. Şimşirgil, "Eğer ben konuşmamda 'Şu şöyle oynamalı, bu böyle oynamalı" diye konuşmuş ve futbol konusunda ahkâm kestiysem ve bu ispatlanırısa ben bu profesör ünvanını bırakırım" dedi.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, 22 Haziran Çarşamba günü Best FM'de yayınlanan "Ufuk Karcı ile Konuşan Türkiye" programına konuk oldu. Şimşirgil'in açıklamaları şöyle:

Benim eleştirim ilk iki maçtaki ruhusuz oyunaydı. İspanya maçı sonra katıldığım televizyon programında, bir vatandaş olarak içimdeki acıyı dile getirdim. Milli takım teknik direktörü Fatih Terim, benim yorumumu hiç izlemeden sadece yazılan-çizilene göre açıklamada bulundu. Eğer ben konuşmamda "şu şöyle oynamalı, bu böyle oynamalı" diye konuşmuş ve futbol konusunda ahkam kestiysem ve bu ispatlanırısa ben bu Profesör ünvanını bırakırım"

"Bu ruhsuz oyun sonrası milyon dolarları almaya utanmıyor musunuz?"

Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil, milli takımın ruhsuz oyununu sorguladım derken, 'Ben yayında bu ruhsuz oyundan sonra, parayı almayı biliyorsunuz' dedim. Ve ertesi gün, milli takımdaki para sıkıntıları ortaya çıktı. Ben bir vatandaş olarak milli takımdaki hastalığa dikkat çekmek istedim.

"İlber Ortaylı'ya ses çıkarmayanlar benden niye rahatsız oluyor"

Tarihçi Ahmet Şimşirgil, Ufuk Karcı'nın Çek maçı sonrası sevindiniz mi? Sorusuna, "elbette sevindim. Kocaelinden dönerken ben maçı cep telefonundan izledim. Ve zafer sonrası sosyal medyada gurur mesajı yazdım. Benim maç hakkındaki yorumumdan rahatsız olanlar, İlber Ortaylı'ya neden ses çıkarmıyorlar ? İnsanların ders alması lazım" dedi.