Terim'in restine TRT'den jet talimat: Yorumcular dahil hiç kimse konuşmayacak!

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2-0'lık Çek Cumhuriyet galibiyeti sonrasında düzenlediği basın toplantısında "TRT'nin bundan sonra sorularını yanıtlamam" çıkışı yapmasının ardından kanalda Terim'in açıklamaları hakkında konuşma yasağı getirildi. TRT Spor Müdürü Serdar Kıvrak, muhabirlere ve programcılara bir mesaj göndererek, "Hiçbir programınızda Terim'in TRT ile ilgili yaptığı açıklama tartışma konusu yapılmasın. Program yorumcuları dahil hiç kimse bu konuya girmesin" talimatı verdi.

Terim, dün Çek Cumhuriyeti maçının ardından düzenlediği basın toplantısında TRT muhabirinin sorusunu yanıtsız bırakarak, şunları söylemişti:

"TRT muhabirinin sorduğu soruya 'TRT'nin bundan sonra sorularını yanıtlamam, sorularını cevaplamayacağım ve röportajlarına gitmeyeceğim."

Tarih profesörünün

istifa çağrısına tepki göstermişti

Terim, TRT'deki bir programda tarih profesörü Ahmet Şimşirligil tarafından istifaya davet edilmişti. Şimşirligil'in açıklamalarına tepki gösteren Terim, şu açıklamayı yapmıştı:

"TRT ülkemizin televizyonu, bu da ülkenin takımı. Spor konusu olmayan bir programda tarih profesörü çıkıp bana ve takımıma olmadık şeyler söylüyor. Koca tarih profesörü, koca derken tarihin büyüklüğü. TRT, bir de yayıncı kuruluş. Tarih programında 'Milli takım bir an önce dönmeli' deniyor. Birçok akademisyen dostum var. Sohbet ortamında 'Bu benim alanım değil, bu konuda bir şey söylemeyeyim' diyen dostum var. Siz de 'hocam neden suratın asık' diyorsunuz. Bırakın da bazen asık olsun."