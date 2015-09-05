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Spor

Fatih Terim'den Volkan Demirel açıklaması: Bizim 3 kalecimiz daha var

'Şu an konuyla ilgili açıklama yapmam doğru da olmaz, yarınki maç çok daha önemli'

05 Eylül 2015 22:58

Türkiye Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim, Letonya maçına çağrılmayan Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in "milli davet bekliyorum" açıklamasıyla ilgili olarak, "Bizim 3 kalecimiz daha var. Onlara da haksızlık etmeyelim. Şu an konuyla ilgili açıklama yapmam doğru da olmaz" dedi.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 8. maçında yarın Hollanda ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklama yapan Terim, şunları söyledi: 

"Volkan Demirel benim bir evladım. Ülkeye hizmet etmiştir. Ancak 24 saat önce benim burada vereceğim bir cevabın ne Türk Milli Takımı'na ne de Volkan'a bir yararı olmaz. Benim söyleyeceğim her cevap spekülasyona yol açar. Bizim 3 kalecimiz daha var. Onlara da haksızlık etmeyelim. Şu an konuyla ilgili açıklama yapmam doğru da olmaz. Konunun kapanmasında yarar var çünkü yarınki maç çok daha önemli."

 

'Ne Hollanda ne de Türkiye bu grupta iyi oyun çıkaramadı'

 

Yarın oynanacak Hollanda maçında galibiyeti hedeflediklerini söyleyen Terim, açıklamalarrına şöyle devam etti:

"Kuralar çekildiği zaman Hollanda favori, arkasından da Türkiye'nin geldiği bir yaklaşım vardı. Biz de bunu düşündük. Ne Hollanda ne de Türkiye bu grupta iyi oyun çıkaramadı.

Benim hakemle ilgili söylemlerim benim değil, bizim canımız yandığı içindir. Yoksa ben hiçbir zaman hakemleri bahane etmem. Ülkenin canı yandığı için bu söylemlerde bulundum. Ama görüyorum ki herkesin canı yanmamış. Bu kişiler zaten bilinen insanlar. Onları tanıyoruz.

 

'90 artılar bittiğinde oyuncularım kendileriyle gurur duyacaklardır'



Ozan Tufan'ın bir rahatsızlığı var. Serdar Aziz'in oynayıp oynayamayacağı belli değil. Herkesin oynama ve kazanma arzusunu çok yüksek seviyede görüyorum. Serdar için de tüm saatleri zamanları kullanacağız. Arda'yı da anlatmaya gerek yok. Özveriyle oynuyor. Koşuyor. Yarın da bizim önemli silahlarımızdan bir tanesi olacaktır.

Yarın oynanacak Hollanda maçı için ise Terim, "Yarın iyi bir futbol gecesi olmasını ümit ediyorum. Umarım kazanan, mutlu olan taraf biz oluruz. 90 artılar bittiğinde oyuncularım kendileriyle gurur duyacaklardır. İnşallah mahcup olmayız. Beraberlikte de şansımız belki devam ediyor ama oyuncularım tabii ki galibiyetle arasındaki farkı biliyorlar" temennisinde bulundu.

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