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Spor

Aziz Yıldırım: Artık hakemler hata yapınca, Fatih Terim'in videosunu izleteceğim

'Demek ki insanın canı yandığı zaman böyle açıklamalar yapabiliyormuş'

04 Eylül 2015 22:54

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in 1-1’lik Letonya maçı sonrasındaki hakemlere eleştiri getiren açıklamalarına değinerek "Bir daha ben de hakemler konusunda şikayet etmeyeceğim. Direkt Fatih hocanın videosunu koyacağım. Demek ki insanın canı yandığı zaman böyle açıklamalar yapabiliyormuş. Biz yaptığımız zaman hemen ceza alıyoruz" dedi.

Aziz Yıldırım ve beraberindeki Fenerbahçeli kafile sponsor firma Yandex'in için Ortaköy'de tanıtım gezisi yaptı.

Aziz Yıldırım'ın Ortaköy'deki sponsor tanıtım gezisi sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Fatih Hoca’nın milli maç sonunda hakemlerle ilgili şikayetleri vardı. Bir daha ben de hakemler konusunda şikayet etmeyeceğim. Direkt Fatih hocanın videosunu koyacağım. Demek ki insanın canı yanınca böyle açıklamalar yapabiliyormuş. Biz yapınca hemen ceza alıyoruz...

Ben Volkan'la bugün konuştum. Terim ve milli takım yetkililerine de sesleniyorum, Volkan'ın namına ben konuşuyorum. Küfür hadiselerinden sonra, o şartlar altında, psikolojik rahatsızlığından dolayı Volkan, Fatih Terim hocaya böyle bir ifade kullanmış. Ama bu şartlarda geçerli değildir. Böyle bir şey varsa Volkan göreve hazırdır. Çağrıldığı zamanda forma giymeye hazırdır.

 

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