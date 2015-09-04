T24 LogoT24 Logo
Spor

Fatih Terim: Allah bize tepside sunuyor biz elimizle itiyoruz

A Milli Futbol Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 7. maçında Konya'da Letonya ile 1-1 berabere kaldı

04 Eylül 2015 11:26

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 1-1 biten Letonya maçının kendilerine yakışmadığını söyledi. Hollanda maçında yenilmeleri halinde havlu atacaklarını belirten Terim, hakeme de tepkiliydi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, maçın hakemi Stefan Johannesson'u eleştirerek, "İki Letonya bir Hollanda maçını düşünecek olursak 6 puan kaybettik. Türkiye maçını hatırlayalım Fenerbahçe Stadı. Oradaki de İsveç hakemi buradaki de. 1-0 iken Arda'nın 
pozisyonu ben değil sadece dünya diyor. Oyun 2-0 olup oyun kopacaktı. Biz o maçta berabere bile ayrılamadık. Bugün de Burak Yılmaz'ın pozisyonu ofsayt değil. Rakip 10 kişi kalması lazım ve penaltı vermesi lazım. 

Şimdi ümit ederim UEFA bir daha bize İsveçli hakem vermez. Dört dakika mıdır bu maçın uzaması? Kaleciye erken sarı kart gösterilen bir ortam ve ikinci yarı onu alışkanlık haline getirmiş bir kaleci. Ümit ederim uzun müddet İsveçli hakem vermezler. Bunu yazacağız UEFA’ya. 2 İsveçli hakem bizi fena doğradı" dedi. 

Pazar günü oynayacakları Hollanda maçı için ise Fatih Terim, "Belki tarihin en fazla şutu ve pozisyonu olabilir bu maçta. Ama bu bize küçük bir teselli ödülüdür ve oyun dışında bize puan falan vermiyor. Onun dışında geldik pazara. Allah bize tepside sunuyor biz elimizle itiyoruz. İnşallah pazar günü güzel bir zaferle öne geçeriz. 

Bugün kazansak pazar günü oynayacağımız maçın stratejisinde değişiklik olabilir. Ama olmadı. Oyunun sonlarında o kadar gol kaçırıp gol attıktan sonra futbolcunun geri çekilmesine mani olamıyorsunuz. Ama Hollanda’da maçının atmosferi değişik olacaktır. Oyun formatı da değişik olacaktır ama artık son limit ve son noktadır. Kazanırsan üçüncülük için avantaj elde ederiz. Kaybedersek bırakıp dünya kupasına doğru hazırlanmamız gerekir. Berabere kalırsak son iki maçlarımızın sonuçları olarak devam eder. Hollanda ile biz birbirimize nazire yaparcasına puan kaybediyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER

fatih terimmilli takımletonyaberaberlikhollandayorumtürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24