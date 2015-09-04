Fatih Terim: Allah bize tepside sunuyor biz elimizle itiyoruz

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 1-1 biten Letonya maçının kendilerine yakışmadığını söyledi. Hollanda maçında yenilmeleri halinde havlu atacaklarını belirten Terim, hakeme de tepkiliydi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, maçın hakemi Stefan Johannesson'u eleştirerek, "İki Letonya bir Hollanda maçını düşünecek olursak 6 puan kaybettik. Türkiye maçını hatırlayalım Fenerbahçe Stadı. Oradaki de İsveç hakemi buradaki de. 1-0 iken Arda'nın

pozisyonu ben değil sadece dünya diyor. Oyun 2-0 olup oyun kopacaktı. Biz o maçta berabere bile ayrılamadık. Bugün de Burak Yılmaz'ın pozisyonu ofsayt değil. Rakip 10 kişi kalması lazım ve penaltı vermesi lazım.

Şimdi ümit ederim UEFA bir daha bize İsveçli hakem vermez. Dört dakika mıdır bu maçın uzaması? Kaleciye erken sarı kart gösterilen bir ortam ve ikinci yarı onu alışkanlık haline getirmiş bir kaleci. Ümit ederim uzun müddet İsveçli hakem vermezler. Bunu yazacağız UEFA’ya. 2 İsveçli hakem bizi fena doğradı" dedi.

Pazar günü oynayacakları Hollanda maçı için ise Fatih Terim, "Belki tarihin en fazla şutu ve pozisyonu olabilir bu maçta. Ama bu bize küçük bir teselli ödülüdür ve oyun dışında bize puan falan vermiyor. Onun dışında geldik pazara. Allah bize tepside sunuyor biz elimizle itiyoruz. İnşallah pazar günü güzel bir zaferle öne geçeriz.

Bugün kazansak pazar günü oynayacağımız maçın stratejisinde değişiklik olabilir. Ama olmadı. Oyunun sonlarında o kadar gol kaçırıp gol attıktan sonra futbolcunun geri çekilmesine mani olamıyorsunuz. Ama Hollanda’da maçının atmosferi değişik olacaktır. Oyun formatı da değişik olacaktır ama artık son limit ve son noktadır. Kazanırsan üçüncülük için avantaj elde ederiz. Kaybedersek bırakıp dünya kupasına doğru hazırlanmamız gerekir. Berabere kalırsak son iki maçlarımızın sonuçları olarak devam eder. Hollanda ile biz birbirimize nazire yaparcasına puan kaybediyoruz" diye konuştu.