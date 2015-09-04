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Spor

Fenerbahçeli Volkan Demirel, Fatih Terim'e cevap verdi

Volkan: Ne zaman nerede görev verilirse her zaman oraya gidip, milli formayı dalgalandırmak adına her şeyi yaparım

04 Eylül 2015 22:49

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, "Volkan bana gelip 'Hocam beni bir daha milli takıma alma' dedi" sözlerine Fenerbahçe kalecisinden cevap geldi. Volkan Demirel, "O anki psikolojik şartlardan dolayı öyle bir cümle kurdum. Ancak hocalarımızın da bizimle konuşmalarını tabii ki bekleriz" dedi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 1-1 sona eren Letonya maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, Volkan Demirel'i neden ay yıldızlı kadroya çağırmadığı sorusu üzerine, Kazakistan maçında Volkan'ın protesto edildiğini hatırlatarak, "Volkan bana 'Hocam beni bir daha milli takıma çağırma' dedi" cevabını vermişti.

Terim'in bu açıklamalarına Volkan Demirel'den de cevap geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte FB Yandex için Ortaköy'de düzenlenen tanıtım etkinliğine katılan tecrübeli kaleci, şunları söyledi:

 

"Öyle bir cümle kurdum ama o anki psikolojik şartlardan dolayı kullandım bunu. Ne zaman nerede görev verilirse her zaman oraya gidip, bu formayı dalgalandırmak adına her şeyi yaparım. Böyle bir düşüncem yok. O anki saha şartlarında bunlar yaşandı. Sahada kalsaydım daha büyük olaylar yaşanacaktı. Takım arkadaşım Egemen Korkmaz bana pas atmak istemedi. Letonya maçını izlerken sahada olmak isterdim dedim tabi ki. Biz hocalarımızın bizimle konuşmalarını tabii ki bekleriz."

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