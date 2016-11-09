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Spor

Fatih Terim'den Arda Turan'a: Oğlum nerede kaldık biz?

Arda Turan'ın Terim'le görüşmesinde kadro dışı kalan tüm oyuncuları yeniden Milli Takım'a çağırmasını rica ettiği iddia edildi

09 Kasım 2016 15:58

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Arda Turan'ın yaptığı telefon görüşmesinde, iki ismin buzları eriten konuşmasında Terim'in "Oğlum ne durumdayız, nerede kaldık biz?" dediği öne sürüldü.

gamaspor'un haberine göre, Fatih Terim ve Arda Turan'ın, Emre Belözoğlu'nun telefonundan görüştüğü ortaya çıktı.

Görüntülü konuşma yapan ikiliden Fatih Terim, Arda Turan'a duygusal bir şekilde "Oğlum ne durumdayız, nerede kaldık biz?" diye sordu. 

Arda Turan ise Fatih Terim'e "Hocam biz sizi seviyoruz, sayıyoruz, görmek istiyoruz. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz" yanıtını verdi.

 

Arda Turan diğer isimlerin de alınmasını rica etti

 

Fatih Terim bunun üzerine "Biz ilk olarak 'Biz de gitmek istiyoruz' derken, Arda Turan kendisi de dahil kadro dışı kalan tüm oyuncuların yeniden kadroya alınmasını rica etti. 

Fatih Terim de Arda'nın ricasını kırmadı ve daha evvel kadroya aldığı Hakan Balta ve Caner Erkin'in ardından bu kez Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ı da aday kadroya davet etti.

Uzun süredir gündemi meşgul eden kadro krizi de böylece noktalanmış oldu.

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