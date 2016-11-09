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Spor

Terim ve Turan aylar sonra aynı karede

EURO 2016'dan sonra ilk kez Milli Takım'a çağrılan Arda Turan, Kosova maçı öncesi takımla birlikte hazırlıkları sürdürdü

09 Kasım 2016 00:51

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü. Antrenman Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleşti.

 

Terim'den uyarılar

 

Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma çalışmasının ardından yapılan sınırlı alanda taktik ağırlıklı çift kaleli oyunla devam etti. Oyun sırasında, Terim'in oyuncuları sık sık durdurup uyarılarda bulunduğu görüldü. Çift kale oyun öncesinde Fatih Terim, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.

 

Arda Turan'la Aynı Karedeler

 

Fatih Terim'in 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra ilk kez milli takıma davet ettiği Arda Turan, idman sırasında hocasıyla aynı karede yer aldı.

Bel ağrısı ve uyluk arka kas grubunda (hamstring) sertleşme şikayeti olan Volkan Şen ile dünkü antrenmanda ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle ödem oluşan Enes Ünal, belirlenen özel program dahilinde fizyoterapist eşliğinde kamp otelinde çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı idmanla Kosova maçının hazırlıklarına devam edecek.

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