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Spor

Terim'in Arda Turan ve Burak kararı belli oldu

Fatih Terim'in Kosova maçına Hoffenheim'da gösterdiği performansla dikkat çeken Kerem Demirbay'ı kadroya çağırması bekleniyor

04 Kasım 2016 15:21

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, sakatlığı bulunan Arda Turan ve yükselen form grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz'ı A Milli Takım kadrosuna yine almayacak.

Barcelona'da sakatlığı bulunan ve Katalan temsilcisinin son yaptığı antrenmanı da yarıda bırakan Arda Turan'a A Milli Takım kapılarını kapatan Fatih Terim'in bu kararında bir yumuşama gösterip göstermeyeceği merak ediliyordu ancak Terim'in Arda Turan'a milli formayı Kosova maçında da vermeyeceği öğrenildi. 
 
Sporx'in haberine göre; Çin'de son dönemde gösterdiği performans ve yükselen form grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz'ı da A Milli Takım kadrosuna dahil etmeyeceği öğrenilen Fatih Terim, asıl sürprizi Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay'ı aday kadroya davet ederek gerçekleştirecek.

 

Milliler toplanıyor

 

A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 12 Kasım'da Kosova ile oynayacağı karşılaşmanın programı açıklandı.

A Milli Takım, 7 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya seyahat edecek ve Belek'te bulunan bir otelde kampa girecek. A Milliler, Kosova maçı hazırlıkları çerçevesindeki tüm antrenmanlarını da bu tesiste yapacak.

Antalya Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Türkiye-Kosova karşılaşması 12 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
 

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