Burak Yılmaz: Milli Takıma çağrılmayı bekliyorum

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana kadroya almadığı Burak Yılmaz, "Kosova maçında için çağrılacak kadroda olmayı bekliyorum." dedi.

Burak Yılmaz, son maçlarda aday kadroya alınmamasıyla ilgili "Bu Fatih Hocamız'ın kararı. Geçtiğimiz maçlarda bizi düşünmedi. Saygı duyarım. Ama önümüzde tekrar bir kadro çağırılacak. O kadroda olmayı bekliyorum" dedi.

Eşini dövdüğü iddiasına yanıt vermedi

Geçtiğimiz günlerde ikinci kızı dünyaya gelen Burak, eşi İstem Atilla'yı hamileyken dövdüğü iddiasıyla ilgili süren dava için "O konu hala yargı sürecinde, şu an için konuşmam mümkün değil" ifadesini kullandı.