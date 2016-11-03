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Spor

Burak Yılmaz: Milli Takıma çağrılmayı bekliyorum

Çin Ligi'nde son haftalarda oldukça iyi performans sergileyen Burak Yılmaz, son kararı Fatih Terim'in vereceğini söyledi

03 Kasım 2016 14:06

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana kadroya almadığı Burak Yılmaz, "Kosova maçında için çağrılacak kadroda olmayı bekliyorum." dedi.

Burak Yılmaz, son maçlarda aday kadroya alınmamasıyla ilgili "Bu Fatih Hocamız'ın kararı. Geçtiğimiz maçlarda bizi düşünmedi. Saygı duyarım. Ama önümüzde tekrar bir kadro çağırılacak. O kadroda olmayı bekliyorum" dedi.

 

Eşini dövdüğü iddiasına yanıt vermedi

 

Geçtiğimiz günlerde ikinci kızı dünyaya gelen Burak, eşi İstem Atilla'yı hamileyken dövdüğü iddiasıyla ilgili süren dava için "O konu hala yargı sürecinde, şu an için konuşmam mümkün değil" ifadesini kullandı.

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Burak YılmazFatih TerimKosovaMilli Takım

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