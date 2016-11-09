"Arda talimatını kimsenin hayır diyemeyeceği bir kişi vermiş"

Fatih Terim'in Arda Turan'ı uzun bir zamandan sonra Kosova milli maçı için kadroya çağırmasını değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, "Bırakın Terim’i, kimsenin hayır diyemeyeceği bir kişi vermiş talimatı ve Arda takıma dönmüş. Bu işi kimin çözdüğü belli." ifadelerini kullandı.

Milli Takım'da Fatih Terim'in 2016 Avrupa Şampiyonası sonrasında Arda Turan, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül gibi isimlere, takım içinde yaşandığı ileri sürülen 'prim tartışmaları'ndan ötürü kadroya çağırmamıştı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Arda Turan'ın yeniden milli takıma çağrılmasının emir-komuta zinciri içinde çözüldüğünü ileri sürdü.

Fatih Altaylı'nın Habertürk gazetesindeki "Arda işini bence siyaset çözdü" yazısı şöyle: “Bu kadar kolay çözülebilecek bir olay, TFF’deki yöneticilerin kendilerine güvensizliği yüzünden nerelere geldi. Yahu basit bir şeyi de artık Ankara’dan beklemeyin kardeşim. Bu işi çözen siyasettir. Emir komuta zincirinde çözülmüştür bu iş. Kimse bana tersini anlatmasın. Yemem!”

En başından beri bu işin bu kadar basit olduğunu söyleyip durmuyor muyum? Aslında bu işi hiç sarpa sarmadan TFF’den bir yetkili çözebilirdi. Ama çözmediler. Çünkü kendilerine güvenleri yok. Gözleri siyasette. Oradan talimat bekliyorlar. Yahu anladık herkes tırsıyor da, bu kadar basit bir şeyi de artık Ankara’dan beklemeyin kardeşim. Sorumluluk alın çözün. Fakat Türkiye böyle bir ülke. Çok kolay çözülecek şeyler önce sorun yapılıyor, olan olduktan, zarar görüldükten sonra çözülüyor.

Ben bu Arda meselesini aynen Rusya ile uçak krizine benzetiyorum. Rus uçağını düşürdük. “Biz düşürdük, emri ben verdim. Bir daha girsin, bir daha düşürürüz” diyeceğine ilk gün Putin’i arayıp “Ya Vladimir kusura bakma. Bizimkiler bir hata yapmış. Suriye uçağı zannetmişler. Hemen tazmin ederiz. Yanlışlık oldu” desek iş bitecek. Hayır öyle yapmıyoruz. Turizmden 10 milyar, Ticaretten 5 milyar dolar kaybediyoruz. Sonra “Kusura bakmayın. Yanlışlıkla düşürdük. Devlet kararı değil, pilotun bilmemneliği” diyoruz. Arda meselesi de aynen böyle.



Bırakın Terim’i, kimsenin hayır diyemeyeceği bir kişi vermiş talimatı ve Arda takıma dönmüş. Bu işi kimin çözdüğü belli. Arda ile beraber Selçuk ve Burak da dönmüş ki, Selçuk’un şu anki performansı ile Milli Takım’a alınması da hayli ilginç.

Bu işi çözen siyasettir. Emir komuta zincirinde çözülmüştür bu iş. Kimse bana tersini anlatmasın. Yemem!"