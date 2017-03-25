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Spor

Fatih Terim: Televizyon başında kimsenin…

Terim, rahat bir galibiyet aldıklarını oyundan memnun olduğunu ancak farkı daha da arttırabileceklerini söyledi

25 Mart 2017 02:51

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya’yı rahat bir oyunla 2-0 geçen A Milli Takım’da Futbol Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonunda mücadeleyi değerlendirdi. Terim, "Televizyon başında kimsenin tedirgin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bizim için rahat bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

Terim, rahat bir galibiyet aldıklarını oyundan memnun olduğunu ancak farkı daha da arttırabileceklerini söyledi.

“Her maçın önemi kendisine göre bir hayli fazla. Kosova bizim için ciddi bir maç olacak. Kosova her zaman herkese sürpriz yapacak bir takım. Bugünün özeti doğru oyun. İlk yarının son saniyesinde direkten dönen pozisyon haricinde şans vermedik. 3 puan önemliydi.

Kosova’dan da 3 puanla dönersek, pozisyonumuzun daha değişik bir yerde olacağını düşünüyorum. Artık finaller olacak. Haziran’ı da iyi geçersek avantajlı duruma geçeceğiz. Seyirciyle oynamak bir avantajdır. Hırvatistan ve İzlanda her zaman her yerde zor rakip. Bana göre kestirme fikir şudur; 3, 3 gitmekte fayda var. Oyuncularımıza ve Antalya’ya teşekkür ederiz. Güzel bir gün yaşadık.

Her an her saniye ümit ederim. İyi başlayarak golleri erken bulduk. Arda, Yunus, Volkan, Olcay ve Cenk’ten oluşan hücum hattıyla başladık. Kendi alanlarımızı iyi kapatan, her zaman değil ama zaman zaman rakibi sıkıştıran bir oyun oynadık. Devre sonuna doğru hafif düşmeler oldu. Bugün Selçuk’un yanına Arda’yı koydum. Çok da iyi oynadılar. İkinci yarı Okay’ın oyuna girmesiyle orta alanı daha güvenli hale getirdik. ‘Doğru oynadık’ dememin sebebi, rakip bizi zora sokamadı. Televizyon başında kimsenin tedirgin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bizim için rahat bir maç oldu.

Hep 2-0 yeneceksek benim itirazım yok! Çok daha farklı yapabilirdik. Her puan kaybı bizi büyük sıkıntıya sokacak ve durumda oynamak çok zor. Oyunu kontrol etmek bizim için çok önemli. Mehmet Topal bugün stoper olarak çok iyi oyun oynadı. Daha iyisini yapabiliriz. Uzun zamandır Finlandiya 2 farklı yenilmiyor. 3 veya 4 olabilirdi ama inşallah daha iyisi olacak.”

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