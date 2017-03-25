A Milli Takım, Cenk Tosun ile güldü; Türkiye 2-0 Finlandiya

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nin 5. maçında Finlandiya'yı Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 yenerek 8 puana yükseldi.

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda A Milli Takım, Finlandiya’yı Antalya’da konuk etti. Ay-yıldızlılar, rakibini 2-0 yenerek grupta üst üste 2. galibiyetini alarak 8 puana yükseldi. Finlandiya ise 1 puanla 5. sırada yer aldı.

Fatih Terim’in öğrencileri grupta bir sonraki maçında Kosova ile 11 Haziran’da deplasmanda karşılaşacak.

Dakikalar 9’u gösterdiğinde Milliler 1-0 öne geçti. İsmail Köybaşı’nın sol kanattan ceza sahasına doldurduğu topa Olcay Şahan topuğuyla dokundu, arka direkte bomboş durumda kalan Cenk Tosun düzeltip vurarak dengeyiz bozdu.

4 dakika sonra ise rahatlatan gol geldi. Cenk yine sahneye çıktı. Selçuk’un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği köşe atışına yükselen Cenk Tosun, skoru 2-0’a getiren golü harika bir kafa vuruşuyla attı!

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken, 42. dakikada Finlandiya atağında Pukki ceza sahası içinde şut açısı bulamadı, topu yaya çıkardı, bu noktada Hetemaj ayağının içiyle müthiş bir plase yolladı ama top üst direkten döndü.

Fatih Terim 63’te Yunus Mallı’nın yerine Okay’ı, 72’de Olcay Şahan’ın yerine Emre Mor’u ve 84. dakikada galibiyet gollerini atan Cenk Tosun’un yerine Enes Ünal’ı sahaya sürdü.

Erdoğan da maçı izledi

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Finlandiya ile yaptığı maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi. Erdoğan'ın yanı sıra müsabakayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da takip etti.