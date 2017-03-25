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Spor

Finlandiya maçının yıldızı Cenk Tosun: Fatih hocam bana çok güveniyor

Antalya'da 2 gol atarak Finlandiya'yı tek başına yıkan Cenk Tosun, galibiyeti değerlendirdi

25 Mart 2017 02:28

2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Finlandiya’yı 2-0 yenen A Milli Takım’da galibiyet gollerini kaydeden Cenk Tosun, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Golcü futbolcunun sözleri şöyle;

“Takım arkadaşlarımızı kutlamak istiyorum. Bu maçın önemini herkes biliyordu. Yarışta kalmak istiyorduk. Kosova maçında da galip gelerek yukarılara çıkmak istiyoruz. Herkes iyi oynadı. Ben de gollerimden dolayı çok mutluyum.

24 Mart şanslı günüm. Milli takımda attığım 5 golün 4’ünü Antalya Arena’da attım. Takıma faydalı olabilmek için çok çalışıyorum. Yeterli değil daha da çok çalışmak gerek. Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum.

Fatih hocam bana çok güveniyor. Maçtan önce ‘Gol atıp yanıma gel’ dedi. Ben de golü attıktan sonra yanına gittim.“

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