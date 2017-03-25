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Spor

Finlandiya Teknik Direktörü: Erken iki golle mağlup olduk

Markku Kanerva, oyuna kötü başladıklarını ve erken yedikleri iki golle mağlup olduklarını söyledi

25 Mart 2017 02:26

Finlandiya Teknik Direktörü Markku Kanerva, A Milli Futbol Takımı'na kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kanerva, maça kötü başladıklarını belirterek erken yedikleri golün iyi olmadığını söyledi.

Maçın ilerleyen dakikalarında iyi mücadele edip gol pozisyonları da yakaladıklarını dile getiren Kanerva, “İkinci yarı oyunun içinde hakim olmaya çalıştık. Türkiye iyi oynadı biz de etkili olamadık. Takım olarak iyi oynadılar. Bu galibiyetle Türkiye'nin dünya kupası şansı devam ediyor, taraftarı da tebrik ediyorum. Bizim oyucularımız için de güzel bir tecrübe oldu” dedi.

 

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