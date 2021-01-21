Fatih Terim "Aslan gibi sponsor" bağış kampanyasıyla ilgili konuştu: Kim başlattı, haberim yok!

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 6-1 yendi. "Aslan gibi sponsor" bağış kampanyasının sorulması üzerine konuşan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, "Kim başlattı "Bağış kampanyası mı, kim başlattı? Haberim yok. Haberim olmadığı şey hakkında yorum yapmayayım. İlk defa duyuyorum" dedi

Maçın ardından kameraların karşısına geçen Fatih Terim, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Farklı galibiyetlerden sonra konuşmak kolaydır"

İyi bir futbol sergilediklerini aktaran Fatih Terim, "Bol pozisyonlu, bol gollü bir maç oldu. Çok fazla teknik analiz yapmak istemiyorum. Farklı galibiyetlerden sonra konuşmak kolaydır. Denizlispor birçok problemle uğraşıyor. Oynamaya da çalışıyorlar. Böyle sonuçlar herkes için olabilir" ifadelerini kullandı.

"Muslera bizim için sadece bir kaleci değil"

Fatih Terim, yaklaşık 7 ay sonra sahalara dönen Fernando Muslera ile ilgili şunları kaydetti:

"Muslera, kolay bir süreç geçirmedi. Ayağı kırıldıktan sonra bir de annesini kaybetti. Bu kolay değildi ama bunların hepsinin üstesinden geldi. Burası da onun bir ailesi. En büyük özelliğimiz, ihtiyacı olan kim olursa olsun onları sevgiyle tedavi etmek. Gerek bizler gerek arkadaşları gerekse kaleci departmanı, ona bu yaşadıklarını hissettirmemeye çalıştık. Takım da böyle olunuyor. Muslera bizim için sadece bir kaleci değil, daha fazla anlam ifade eden bir oyuncu. Yaklaşık 10 yıl önce gelişini biz istedik. Bu 10 senede Galatasaray'a çok önemli hizmetler yaptı. İnşallah daha uzun yıllar burada oynayacaktır."

"Haberim yok"

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in açıkladığı bağış kampanyasından haberinin olmadığını söyledi.

Terim, Cengiz'in maçtan önce açıkladığı kampanyayla ilgili bir soru üzerine "Bağış kampanyası mı, kim başlattı?" diye sordu. "Başkan Mustafa Cengiz başlattı" denmesi üzerine Terim, "Haberim yok. Haberim olmadığı şey hakkında yorum yapmayayım. İlk defa duyuyorum" diye konuştu.

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