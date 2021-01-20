Muslera'nın dönüş maçında Galatasaray, Denizlispor'u gole boğdu!

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Denizlispor'u 6-1 mağlup etti.



Sarı kırmızılıların gollerini, Emre Akbaba, Feghouli, Donk, Muhammed (dk. 60 k.k.), Belhanda ve Sekidika atarken, Denizlispor'un tek golü Tusha'dan geldi.



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Stat: Türk Telekom

Hakemler: Suat Arslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera - Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı (Dk. 70 Ömer Bayram), Belhanda (Dk. 84 Emre Kılınç), Emre Akbaba (Dk. 84 Sekidika), Feghouli (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Arda Turan (Dk. 69 Etebo), Babel

Denizlispor: Pantilimon - Lopes, Muhammet Özkal, Fabiano, Bergdich (Dk. 62 Sakıb Aytaç), Murawski, Dossevi (Dk. 62 Ahmad Yasin), Sacko (Dk. 46 Tusha), Recep Niyaz, Sagal, Rodallega

Goller: Dk. 8 Emre Akbaba, Dk. 17 Feghouli, Dk. 45+1 Donk, Dk. 60 (KK) Muhammet Özkal, Dk. 64 Belhanda, Dk. 90+2 Sekidika (Galatasaray) - Dk. 48 Tusha (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Taylan Antalyalı (Galatasaray) - Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Galatasaray-Denizlispor maçının önemli anları

8. dakikada Feghouli’nin ceza sahası içine verdiği pasla buluşan Belhanda’nın yerden çevirdiği topa Emre Akbaba’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



17. dakikada Babel’in pasında ceza sahası içinde topu alan Fegouli yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0



35. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Leismann’ın kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.



45+1. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içine yöneldi. Ceza sahası içinde Donk yaptığı kafa vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

İlk yarı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada sağ tarafta topla buluşan Rodallega’nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Tusha’nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1



53. dakikada Emre Akbaba’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Pantilimon topu tek hamlede kontrol etti.



59. dakikada Belhanda’nın savunmanın arkasına verdiği pasta topla buluşan Feghouli’nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Pantilimon kornere çeldi.



60. dakikada Babel’in pasında ceza sahası içine topla buluşan Saracchi'nin şutunda kaleci Pantilimon’dan dönen top Muhammed’e çarpan top ağlara gitti. 4-1



64. dakikada sağ tarafta topla buluşan Linnes’in verdiği pasta topu alan Belhanda’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-1



70. dakikada ceza sahasının arkasına sarkan Babel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Babel’in yaptığı aşırtma vuruşta top üstten auta çıktı.



80. dakikada topla buluşan Emre Akbaba’nın şutunu kaleci Pantilimon oyun alanı içine çeldi. BU noktada topla buluşan Ömer’in şutu yine kaleci Pantilimon’da kaldı.



90+2. dakikada Babel'in pasında ceza sahası içine giren Sekidika'nın sert şutunda top ağlarla buluştu. 6-1

Karşılaşma sarı-kırmızılıların 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.