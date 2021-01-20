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Spor

Muslera 220 gün sonra formasına kavuştu

20 Ocak 2021 19:08

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sakatlığının ardından 220 gün sonra Denizlispor maçıyla formasına kavuştu.

Süper Lig’in 20. haftasında Denizlispor’u ağırlayan Galatasaray’da 11'de yer alan Fernando Muslera, uzun bir aranın ardından kaleyi devraldı.

Muslera, 2019-2020 sezonunda ligde 14 Haziran 2020 tarihinde deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanmış, sağ tibia ve fibulasında kırık oluşmuştu.

Deneyimli eldiven, 220 gün sonra Denizlispor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Muslera’nın yokluğunda kalede Okan Kocuk ile Fatih Öztürk görev yapmıştı.

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