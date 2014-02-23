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Özel Dosya

Fatih Saraç: YÖK Başkanı'na bir vurayım mı? Biliyorsun kimin kuklası, eşek herif!

Daha önce yayımlanan kayıtlarda Başbakan'ın Ciner Yayın Grubu'na dair taleplerini yerine getirdiği ortaya çıkan Fatih Saraç: Neden rahatsız oluyormuş? Hayatında YÖK Başkanlığı mı görmüş eşek herif!

23 Şubat 2014 17:41

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın danışmanlarından Mustafa Varank ile HaberTürk Yayın Grubu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Saraç arasında geçtiği ileri sürülen bir ses kaydı yayımlandı. “Haramzadeler” adlı Twitter hesabından daha önce yayımlanan ses kayıtlarına Başbakan’ın kendisine ilettiği “rahatsızlıklar” üzerine Ciner Grubu bünyesinde çıkan yayınlara müdahale ettiği yansıyan Saraç, bu kayıtta YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya’yı Varank’a şikâyet ediyor. Kayda göre, Saraç, Çetinsaya’nın o dönem değiştirilen YÖK Disiplin Yönetmeliği’ne ilişkin olarak Radikal’e verdiği “Direnemedik” başlıklı röportajı ve Sol gazetesinde “YÖK Başkanı da rahatsız” başlığıyla yayımlanan haberi referans vererek “Ben buna bi vurayım mı ya” diye soruyor. Varank’ın  “Sen vurursan yanlış anlaşılır abicim” sözleri üzerine Saraç şu ifadeleri kullanıyor: “Ama kardeşim yani neden rahatsız oluyormuş hayatında YÖK Başkanlığı mı görmüş eşek herif.”

Saraç, 13 Kasım 2013’e ait olduğu öne sürülen kaydın devamında, “Neyin rahatsızlığı var yani onun  ipucunun nereye gittiğini biliyorsun o kimin kuklası” diyor ve Başbakan’ı ima ederek “Büyüğümüz görüyor mu bunları” diye soruyor. Kaydın sonunda Saraç, Varank’a Çetinsaya’nın “kulağını çekmesini” söylüyor.

Twitter’da “Haramzadeler” adlı hesaptan paylaşılan ve Orta Doğu ile Sol gazetelerinde haberleştirilen ses kaydının dökümü şöyle:

Mustafa Varank:  Efendim abi

Fatih Saraç: Mustafacım var mı bi isim senden istemeyi de aklımdakileri paylaşıyım istiyorum

Mustafa Varank: Tamam abi

Fatih Saraç: Yök Başkanı ee dün Radikal’e çıktı, bugün Sol’a çıktı rahatsızım felan diye

Mustafa Varank:  Evet

Fatih Saraç: Ben buna bi vurayım mı ya

Mustafa Varank:  Ya sen vurursan yanlış anlaşılır abicim

Fatih Saraç: Ama kardeşim yani neden rahatsız oluyormuş hayatında YÖK Başkanlığı mı görmüş eşek herif

Mustafa Varank:  Yani

Fatih Saraç: Ne yani ne oluyor ya

Mustafa Varank: Senin adını şey yaparlar abi benim derdim o yoksa arat

Fatih Saraç: Ama yani çok rahatsızım yani

Mustafa Varank: Haklısın abi işte ne diyim ne diyecen

Fatih Saraç: Yani neyin rahatsızlığı var yani onun  biliyorsun ipucunun nereye gittiğini biliyorsun o kimin kuklası

Mustafa Varank: …

Fatih Saraç: Onun için rahatsız. Yani en azından şu dünkü Radikal’de birinci sayfaydı görüyorsun manşetteydi bugün de Sol’da var

Mustafa Varank: Bilmiyorum abi senin kararın risk alma

Fatih Saraç: Görüyor mu o, büyüğümüz görüyor mu bunları?

Mustafa Varank: Bilmiyorum, konuşurum gösteririm yani.

Fatih Saraç: Yani ben buna o herhalde yarın Hasan beni çağırıyormuş galiba 11.30 diye gelirim de, gelince de ben söylerim de yani bu da söylenecek bir şey değil ama sen de bi şekilde bak şuna

Mustafa Varank: Tamam abi

Fatih Saraç: Çünkü Radikal’le bu dünkü şey

Mustafa Varank: Tamam abi

Fatih Saraç: En azından kulağını sen çek birisi çeksin yani ordan

Mustafa Varank: Tamam tamam abi

 

İşte o sayfalar

 

Fatih Saraç ile Mustafa Varank arasında geçtiği öne sürülen konuşmada bahsedilen haberler 12 Kasım ve 13 Kasım 2013’te ilgili gazetelerin birinci sayfalarından yayımlandı. İşte Çetinsaya’nın sözlerini yansıtan Radikal ve Sol gazetelerinin o günlere ait birinci sayfaları:  

 

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