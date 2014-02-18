Erdoğan'ın, Habertürk'ün Sarıgül haberlerini de kesmesini istediği ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 17 ve 25 Aralık yolsuzluk dosyasında yer alan bir ses kaydını dinletti. Kayıtlara, mahkeme kararıyla dinlemeye alınan Ciner Yayın Grubu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Saraç'la konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül ile ilgili haberlerin Habertürk'teki yayınına da son verilmesini istediği yansıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında dinletmeden önce, Sarıgül'ün açıkladığı ve tepki gösterdiği, Artı1TV'nin internet sitesi haberartibir.com'da, Twitter'da Haramzadeler adlı hesapta ve internette de paylaşılan ses kayıtları tapelerine göre, Erdoğan, Habertürk'teki Sarıgül haberlerinin, eski DSP'li ve Ecevit' Hükümeti'nde Başbakan Yardımcısı olan Hüsamettin Özkan'ın Habertürk Grubu'nun sahibi Turgay Ciner'in kayınpederi olmasına bağlıyor. Erdoğan Fatih Saraç'a, “Seninkisinin tabii kayınpederinden herhalde kaynaklanacak yani bu şeyde sizden ön sayfalarınızda şurda burada bu malum zatla ilgili yani yayın politikalarınız işte televizyonlardaki yayın politikalarınız yani baya şey gidiyor yani iyi gidiyor” diyor.

Tapelere göre, Saraç da Başbakan Erdoğan'a Turgay Ciner’in kendisine “Hüsamettin dedi bizim gazetemizin stratejisiyle hiçbir ilgisi yoktur gayet rahat olabilirsin” karşılığını veriyor. Kayıtlarda, Saraç'ın, haberlerde kasıtlı olarak Sarıgül'ün önüne CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'i çıkardıklarına ilişkin sözlerine Başbakan tepki gösteriyor.

'Hassas bir döneme girdik'

Kılıçdaroğlu'nun da dinlettiği kayıtların dökümü şöyle:

Fatih Saraç: Buyrun efendim çıktım odadayım tek başımayım buyrun efendim.

Recep Tayyip Erdoğan: Ya şimdi abi bir şey döneme girdik hassas döneme

FS: Ha

RTE: Şimdi seninkisinin tabi kayınpederinden herhalde kaynaklanacak yani bu şeyde sizden ön sayfalarınızda şurda burada bu malum zatla ilgili yani yayın politikalarınız işte televizyonlardaki yayın politikalarınız yani baya şey gidiyor yani iyi gidiyor.

FS: Efendim bir çok ee bu konuyu

RTE: Bilmiyorum bunu tabi hiç aranızda konuştunuz mu ayrı mesele de

FS: Bu konuyu konuştuk eee bana şunu söyledi ee o direk küfrederek af edersiniz hiç bizimle ilgisi yoktur Fatih dedi biz dedi bu adamın ne olduğunu biliyoruz dedi

RTE: Ya tamam da ıı yayın yapar

FS: Ve bir burada Gürsel Tekin’i çıkarıyoruz önüne kasten

RTE: Ya bırakın..

FS: Sürekli olarak Gürsel’i alıyorum önüne

RTE: Ya neyi önüne alıyorsun canım işte adamın orda yayın şeylerinde sürekli onunla ilgili yayınlar televizyonda var.

FS: Efendim yani bilgi eksik vermiş olabilirler aksine hep mesela.

RTE: Ya ben kendim bakıyorum her gün gazetelere bakıyorum her gün televizyon hakeza dinliyorum yani bunları takip ediyorum.

FS: Tamam efendim yani müsaade eder... Müsaade ederseniz ben bir şey söyleyeyim.

RTE: Herkes herkesinde söylediği şey heralde büyük ihtimalle diyorlar kayın pederiniz şu anda

FS: Hiç kesinlikle yok

RTE: Kayın pederi onun sponsoru durumunda olduğu için onunla beraber hareket ettiği için.

FS: Yok yani bana dedi ki Fatih dedi Hüsamettin dedi bizim gazetemizin stratejisiyle hiçbir ilgisi yoktur gayet rahat olabilirsin bizzat kendisi söyledi hiçbir problem yoktur dedi ben daha da hassas olunmasına gayret edeceğim ama bilginiz olsun diye söyledim.

RTE: O zaman gereğini yapın.

FS: Tamam.

Sarıgül: Zavallı bir diktatörün son çırpınışları

Şişli Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili olarak twitter'dan “Bugün ortaya çıkan ses kayıtları ülkemizde demokrasinin nasıl katledildiğinin en somut göstergesidir. Halkın iradesine sansür ile ambargo koyabileceğini sanmak, kendini dünya lideri sanan zavallı bir diktatörün son çırpınışlarıdır” açıklamasını yaptı.

Kısa bir süre önce de Başbakan Erdoğan'ın Fatih Saraç'ı Fas'tan ve Türkiye'den arayarak Devlet Bahçeli'ye ait haberlerin kaldırılması talimatı vermesine ilişkin kayıtlar da yayınlanmıştı. Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamada ilgili tapeleri doğrulamıştı.