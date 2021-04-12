Fatih Portakal: Yetmiyor mu şimdiye kadar parası olanlara sattığınız canım koylar, biraz da bizden sonrakileri düşünün
12 Nisan 2021 17:49
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Datça'daki Kargı Koyu yakınlarındaki Hazine arazisinde otel, tesis alanı, otopark yapılmasının önü açıldı. Gazeteci Fatih Portakal’a karara tepki gösterdi.
Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu da gidiyor! Bu yörenin yine güzel koylarından biri... Yetmiyor mu şimdiye kadar otel vs. gibi parası olanlara sattığınız canım koylar? Biraz da bizden sonrakileri düşünün. Sat sat sat! Nereye kadar" ifadesini kullandı.