Fatih Portakal: Yeni patron beni istemezse giderim!

FOX Ana Haber bülteni sunucusu Fatih Portakal, Fox’un Disney’e satılmasının ardından ortaya atılan "Fox'un haber bölümü kapanacak" iddiası üzerine açıklamada bulundu. Portakal, "Yeni patron kal derse kalırım, istemiyorum derse demir atacak halim yok giderim" dedi.

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, "Kimse konuşmuyor ama Disney’in Fox’u satın alması bizi doğrudan etkileyecek" demişti. "Yeni patron Disney Fatih Portakal’a ne diyecek?" diye soran Semercioğlu, "Bizdeki Fox’un temel direği başta Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya üzerine kurulu haber içeriği. Yeni patron, 'Ben böyle bir kanal istemiyorum' diyebilir" ifadesini kullanmıştı.

TIKLAYIN: "Kimse konuşmuyor ama Disney’in Fox’u satın alması bizi doğrudan etkileyecek"

Sosyal medya hesabından "Merak edenlere gelsin: Beni benden çok düşünenlere teşekkürler" mesajını paylaşan Portakal, "Yeni patron kal derse kalırım, istemiyorum derse demir atacak halim yok giderim, arkama bile bakmadan. Önümdeki aydınlık beni mutlu etmeye yeter" ifadesini kullandı.