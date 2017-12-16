Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, "Kimse konuşmuyor ama Disney’in Fox’u satın alması bizi doğrudan etkileyecek" dedi. "Yeni patron Disney Fatih Portakal’a ne diyecek?" diye soran Semercioğlu, "Bizdeki Fox’un temel direği başta Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya üzerine kurulu haber içeriği. Yeni patron, 'Ben böyle bir kanal istemiyorum' diyebilir" ifadesini kullandı.

Semercioğlu'nun "Kimse konuşmuyor ama Disney’in Fox’u satın alması bizi doğrudan etkileyecek..." başlığıyla (16 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Türk medyasını doğrudan ilgilendirmesine rağmen bizde üzerinde durulmayan bir medya satışı gerçekleşti Amerika’da...



Bu hafta başında Disney grubu, 21st Century Fox’u 60 milyar dolara satın aldı...

Son yılların en büyük medya satışı bu, üstelik bizi de yakından ilgilendiriyor.

Neden...

Çünkü bu satışın içinde bizim Fox TV de var.

Dünyanın en büyük medya devlerinden Rupert Murdoch, bizdeki Fox TV’nin da patronuydu...

Amerika’da yayın yapan Fox News ve Fox Sports dışında elinde bulunan medya yatırımını satmak için bir süredir Disney’le görüşüyordu.

Bu satış gerçekleşti, Murdoch’un elinde sadece Fox News ve Fox Sports kaldı.

Peki bu satışın içinde neler var?

* 21st Century Fox’un tüm film ve televizyon stüdyoları...

* İçinde X-Men gibi bazı Marvel karakterlerinin, Avatar, Deadpool, Ice Age, The Simpsons, Homeland gibi güçlü sinema ve TV yapımlarının olduğu içerik kütüphanesinin tamamı...

* 22 bölgesel ve yerel televizyon kanalı...

* FX, tüm National Geographic’ler gibi güçlü tematik kanalları...

* Netflix’in en büyük rakibi olan dijital platform Hulu... (Disney 2018’de Netflix’ten tüm içeriğini çekip kendi dijital platformunu devreye sokacak. Ve dijital dünyada Netflix’i, Amazon Prime, Facebook, Disney+Hulu karşısında zor günler bekliyor.)

* Fox Networks Group uluslararası kablolu yayınları...

* Star Hindistan ve Sky medya şirketleri...

* Fox Avustralya stüdyoları...

* Endemol Shine içerik üreticisi...

Tüm bunların yeni sahibi Disney oldu...

Disney, Star Wars’la, Marvel karakteriyle son yıllarda yakaladığı devasa büyümeyi Murdoch’a ait Fox varlıklarını da alarak anormal şekilde güçlendirdi...

Eğlence sektörünün en büyüğü oldu Disney...

Yeni patron Disney Fatih Portakal’a ne diyecek?

Gelelim bu satışın bizi ilgilendiren kısmına.

Yukarıda listesini verdiğim medya grupları dışında Murdoch’a ait olup Disney’e geçen bir şirket daha var: Fox International...

Bizim Fox TV’nin doğrudan bağlı olduğu, yabancı yöneticilerinin atandığı, bütçe denetlemesinin yapıldığı yer Fox International...

Yani bizim Fox TV’nin de yeni sahibi Disney oldu.

Sahiplik değişeceği için RTÜK’ün onayından geçmesi gereken bir yasal prosedür var...

Ama daha önemlisi yeni patron Disney’in bizim Fox’a nasıl bakacağı?

Disney’in haber ve sporla ilgilenmediği malum, öyle olsaydı Murdoch’un elindeki Fox News ve Fox Sports’u da bu satışa dahil edebilirlerdi...

Disney’in uzmanlık alanı eğlence...

Bizdeki Fox’un temel direği ise başta Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya üzerine kurulu haber içeriği...

Birincisi, yeni patron, “Ben böyle bir kanal istemiyorum” diyebilir...

Haberden uzaklaşmaya, eğlenceye, sinema, dizi ve formatlara ağırlık verilebilir...

İkincisi ve daha önemlisi, bu satış üzerine yabancı medyada konuşulanlar...

Disney’in kârlı görmediği pazarlardan çekilebileceği söyleniyor.

Sadece Fox’un değil, Türkiye’de pek çok kanalın zarar ettiği, TV sektörüne bir parça hakim olan herkesin bildiği bir gerçek.

Bu durumda Disney, 2018’de Fox’u satarak Türkiye pazarından çekilebilir...

Zaten Murdoch’un grubu satmasıyla birlikte bizim Fox’un haziran ayına kadar TV’de büyük alımları durdurduğu, büyük dizileri beklettiği, stüdyo programlarına ağırlık vermeye başladığı konuşuluyor bile...