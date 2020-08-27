Fatih Portakal'ın Fox TV'den ayrılma haberine 'inanmayın' diyen gazeteci Uğuroğlu perde arkasını yazdı

Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal'ın neden istifa ettiğine ilişkin tartışmalar sürerken, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu "Fatih Portakal ve perde arkası" başlıklı köşe yazısında kanalın haber genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk'ün anlattıklarına yer verdi.

Şentürk'ün kendisine Fatih Portakal'ın ayrılmaması için büyük çaba gösterdiğini aktaran Orhan Uğuroğlu, Doğan Şentürk'ün sözlerinin şöyle olduğunu yazdı:

"Ancak Fatih'in 'zirvede iken bırakma' ve 'doğada özgür olarak hayatını yaşama' gibi hasleti vardı. Yani ne siyasi baskı, ne başka bir baskı yoktur. Yüzde yüz kendi kararı, kendi iradesi vardır. Son dakikaya kadar da çaba gösterdim ama kararının kesinleştiğini söyleyince ben de Ana Haber için Selçuk Tepeli'yi tercih ettim. 2 Hafta önce kendisi ile anlaştım. Selçuk, Habertürk yönetimine istifasını verince tabii haber yayıldı."

Yeniçağ yazarı Uğuroğlu, sosyal medyada çıkan "Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı" haberi için "İnanmayın, Fox TV Yönetim Kurulu Başkanı Engin Güner ile konuştum. Kesinlikle yanlış haber" tweet'ine de açıklık getirdi.

Uğuroğlu, Engin Güner'in kendisine gönderdiği mesajında şunları söylediğini aktardı:

"Sevgili Orhan'cığım,

O akşam beni arayıp sorduğunda, tüm samimiyetimle Fatih Portakal'ın ayrılış haberini yalanladım. Gerçekten de belki son dakika yine ikna edilir diye düşünmüştüm… Maalesef yanılmışım. ...Bana herkes yerine getirilen arkadaşı sürekli soruyor, telefonlarım susmuyor. Yine samimiyetle cevap vereyim; tanımıyorum. İsmini yeni duydum. Fox'ta gazetecilerin editoryal bağımsızlığı var, böyle bir kararı profesyoneller veriyor. Daha önce Anchor'ları seçerken hep çok doğru ve isabetli kararlar verdiler; umuyorum ki yine doğru bir karar vermişlerdir ve başarılı olur. Gönülden bunu diliyorum. Beni tanıyorsun, hayatım boyunca, ODTÜ'lü yıllarımdan beri, neredeyse 60 yıldır, Atatürk ilkeleri çizgisinde çağdaş Türkiye'yi, demokrasiyi ve basın özgürlüğünü savundum. Bunlar benim vazgeçilmez değerlerim. Bu çizgide devam edilmeli, edilmesi için şahsen elimden geleni yapacağım her zaman. Tüm Fox Haber ekibinin de bu değerlere bağlı olduğunu biliyorum.

Orhan Uğuroğlu, ana haberi sunacak Selçuk Tepeli ve Fatih Portakal'ın da 7 Eylül'de ana habere beraber çıkacaklarını, devir teslim yapacaklarını da yazdı.

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