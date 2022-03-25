Fatih Polat: Aydın Engin hem gözaltı sürecinde, hem duruşma salonlarında dik durdu; en zor zamanlarda bile nüktedanlığı elden bırakmadı

Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, yarım yüzyılı geçen bir sürede haberleri, röportajları, kitapları ve kendisine özgü üslubuyla basın tarihinde iz bırakan, dün kaybettiğimiz Aydın Engin'i yazdı.

Polat, Beni Metin Göktepe köşe yazarı yaptı başlıklı yazısı üzerinden Aydın Engin'in Cumhuriyet'te 'Tırmık' adlı köşesinin serüveninin nasıl başladığını hatırlattı.

Polat, şunları yazdı:

"1969’da tiyatroculuğu bırakarak gazeteciliğe başlayan ve haftalık Yeni Ortam dergisinde yazı işleri müdürlüğü yapan Aydın Engin, 12 Mart 1971 darbesi sırasında tutuklanmıştı. Tahliye olduktan sonra da, artık onu günlük bir gazeteye dönüşen Yeni Ortam’da yazı işleri müdürü ve köşe yazarı olarak görüyoruz. Aydın Engin, 12 Eylül darbesinden sonra da Almanya’daki sürgün yıllarının 6 yılını Frankfurt’ta taksi şoförlüğü yaparak geçirmişti. Benim Aydın Ağabey ile tanışıklığım ilk ne zaman başladı hatırlamıyorum. Ama herhalde basın özgürlüğüne dair çeşitli kampanyalar için kendisini sayısız kez aramışımdır. Artık ilişkimiz ‘Oğlum Fatih, sen metin için tamam diyorsan imzamı koy, bana sormana gerek yok’a dönmüştü. İlerleyen yaşı ve çeşitli sağlık sorunları Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik baskın ve gözaltılar sırasında onun için kaygılanmamıza neden olmuştu. Ama o hem gözaltı sürecinde, hem duruşma salonlarında dik durdu, net konuştu, en zor zamanlarda bile nüktedanlığı elden bırakmadı.

Aydın Ağabey, ‘piyasa’ standartlarının çok dışında, genç gazetecilerin mesleki heyecanlarının hep yanı başında yaşadı gazeteciliği. Nail Güreli ‘Nasılsın Ağabey?’ diye sorduğunuzda, ‘İyi olmaya mecburuz’ derdi. Aydın Engin de en zor zamanlarda bile neşeli olmayı becerirdi.

Onun aramızdan ayrılmasıyla sadece zeki ve kıvrak bir kalemi yitirmedik, aynı zamanda, çok derinden çürümüş olan basın dünyamızda, mesleğimizin insani özlerinden birini de yitirdik. Çok üzgünüz."

TIKLAYIN - Aydın Engin'i kaybettik!

TIKLAYIN - Aydın Engin’in ardından: Mücadeleciliği ve hep dik duruşuyla hatırlayacağız...

TIKLAYIN - Çizgilerle Aydın Engin