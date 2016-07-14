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Yaşam

Fatih Belediyesi Kapalıçarşı'nın restorasyonuna bugün başlıyor

James Bond serisinden Skyfall’ın çekimleri sırasında Kapalıçarşı'nın çatısı gündeme gelmişti

14 Temmuz 2016 13:39

Yılda yaklaşık 92 milyon kişinin ziyaret ettiği tarihi Kapalıçarşı'da Fatih Belediyesi tarafından yaptırılacak restorasyon bugün başlıyor. Duvarlarında ve tavanında çatlaklar bulunan 554 yıllık yapının restorasyonuna çatıdan başlanacak.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ali Aksoyer'in haberine göre,110 bin 868 metre kare bir alana sahip olan 45 bin metre kare kapalı alanı bulunan Kapalıçarşı'nın klima ve çanak antenlerin kapladığı, tonlarca ağırlıktaki su depolarının bulunduğu çatısı yeniden düzenlenecek. Tarihi yapının diğer bölümlerinin restorasyonuna ise daha sonra geçileceği öğrenildi.

 

Skyfall'ın çekimlerinde çatının durumu dikkat çekti

 

Kapalıçarşı’nın içinde bulunan bazı kemerlerde çökme meydana gelmiş, tavanda oluşan çatlaklar büyüyerek bazı yerlerde 10 santimetreyi geçmişti. Çökme tehlikesi geçiren iç tavan kemerlerinden bazıları demirle desteklenmişti. 2012 yılında James Bond serisinin 24. filmi olan Skyfall’ın çekimlerine ev sahipliği yapan Kapalıçarşı’nın çatısının durumu çekimler sırasında gündeme gelmişti. Binanın çatısının ve içinin restorasyon yapılmasına karar verilirken, binanın tarihi bir yapı olması ve gerekli izinler için başlatılan çalışmalar bürokratik engeller nedeniyle ertelenmişti. 

İki bedestenden oluşan Kapalıçarşı'da tarihçiler arasında tartışmalı olan Bedesten'in büyük olasılıkla Bizans’tan kalma bir yapı olduğu belirtiliyor. Yeni Bedesten ise 1461 yılında yaptırılmaya başlanan Kapalıçarşı’nın ikinci önemli yapısı olarak Sandal Bedesteni olarak anılıyor. Fatih Sultan Mehmet’in Kapalıçarşı’nın inşaatına başladığı yıl olan 1461'in, Kapalıçarşı’nın kuruluş yılı olarak kabul gördüğü, asıl büyük çarşının ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından ahşap olarak inşa ettirildiği belirtiliyor. Eski zenginlerin mücevher , kıymetli maden , kürk ve murassa silah gibi değerli eşyalarının yanı sıra devlet hazinesinin büyük kısmının da buralardaki kasalarda muhafaza edildiği, Evliya Çelebi'nin de burayı muazzam güçlü bir kale gibi tanımladığı ifade ediliyor.

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