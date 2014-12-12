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Fatih Belediye Başkanı'nın avukatı konuştu: Özür dilemezsen nasıl götürdüğünü anlatacağım!

Mustafa Demir'in avukatı Haziran 2015'te bildiği her şeyi anlatacağını söyledi

12 Aralık 2014 10:24

17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu’nda gözaltına alınan Fatih Belediyesi Başkanı Mustafa Demir’in avukatlığını üstlenen Turgut Yenilmez kendisine ait sosyal medyadaki hesabından Demir’e ağır eleştiriler yöneltti. Yenilmez, “bakanlar oğullarıyla, Fatih Belediye Başkanı kardeşleriyle götürmüş” manşetli haberleri engellediğini öne sürerek Demir’den hakkını vermesini ve 1 hafta içinde kendinden özür dilemesini istedi. Yenilmez, aksi takdirde 2015 yılının haziranında hakkında bildiklerini açıklayacağını yazdı. Yenilmez paylaşımlarının ardından Cumhuriyet'in yönelttiği sorulara yanıt vermemeyi tercih etti.

Avukat Yenilmez, 7 Aralık’ta Facebook’taki kişisel hesabından Başkan Demir hakkında iddialarda bulundu. Yenilmez hesabından şunları yazdı: “Bak Mustafa Demir efendi; sana 1 hafta süre; ya çıkar adam gibi özür diler, hakkımı teslim edersin ya da ‘bakanlar oğullarıyla Fatih Belediye Başkanı kardeşleriyle götürmüş’; sürmanşetiyle çıkacak haberleri engellediğimi belgeleriyle ortaya koyarım. İnsan içine çıkacak yüzün olmaz. Sen korkabilirsin. Malı, mülkü olan rahatı için korkar ama ben düşmanımın beni övmesini beklemem. Sana da müddet 7 haziran 2015’i, 8 Haziran’a bağladığı gece sen o koltukta oturamazsın bunu da bilmiş ol. Çağlayan’da 20 aralık 2013’teki ayılmaya bayılmaya benzemez haberin olsun!”

 

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