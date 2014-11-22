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Politika

Mustafa Demir: Basın 'takmadı' demesin diye geldim

Meclis Soruşturma Komisyonu'na yanlışlıkla çağrılan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, basının olası tepkisi nedeniyle davete geldiğini söyledi

22 Kasım 2014 23:42

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, dört bakanla ilgili dinlemeler yapan Meclis Soruşturma Komisyonu’na yanlışlıkla çağırılınca, “Gelmemiş olsaydım muhtemelen dışarıdaki basın , ‘Fatih Belediye Başkanı Meclis Soruşturma Komisyonuna gelmedi diyecekti. Tabiri caizse ‘takmadı’ demesinler diye geldim” dedi.

Alınan bilgiye göre, Soruşturma Komisyonu, Meclis'teki son dinlemelerde hatalı bir davet yaptı. Tanık olarak çağırdıkları Fatih Belediye Başkanı’nın Erdoğan Bayraktar dosyasıyla ilgisi olmadığı sonradan fark edildi. Demir’in dosyasının belediye ile ilgili ve takipsizlik kararı verildiği anlaşıldı.

Davetin yapıldığı gün kalabalık bir basın önünde komisyon odasına giren Demir, komisyon başkanına, “Sizin bu talebiniz veya beni davetiniz basına yansıdı, eğer ben son telefon görüşmemize istinaden gelmemiş olsaydım muhtemelen dışarıdaki basındakiler de “Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir Meclis Soruşturma Komisyonuna gelmedi, onları -tabiri caizse- takmadı” demesinler diye geldim” açıklaması yaptı.

 

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