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Fatih Altaylı: Zara, Türkiye'den çıkma kararı aldı!

"Tüm mağazalarını kapatacak ve Türkiye'de sadece online satış yapacak"

17 Ocak 2018 13:20

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, İspanyol Inditex'in Türkiye'deki Zara mağazalarını kapatma kararı aldığını söyledi.

"Tüm mağazalarını kapatacak ve Türkiye’de sadece online satış yapacakmış" diyen Altaylı, "Daha önce de böyle dedikodular çıkmış, ancak Zara Türkiye’den çıkmamıştı.Ancak bu kez bana bu bilgiyi veren, Türkiye’nin en önemli tekstil üreticilerinden biri" diye yazdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Zara, söz konusu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını Türkiye'den çekilme gibi bir planlamalarının bulunmadığını bildirdi. 

TIKLAYIN - Zara'dan "Türkiye pazarından çıkıyor" iddiasına ilişkin açıklama

Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki yazısından (17 Ocak 2018) ilgili bölüm şöyle:

Ürünleri pek kaliteli olmasa da, bırakın yılları bir sezon boyu giyilecek türde olmasa da Zara, dünya modasında önemli bir oyuncu.

Hızla değişen moda akımlarına, erişilebilir moda kavramıyla herkesi ortak edebilen bir tekstil, daha doğrusu bir “lojistik” firması.

Dünya çapında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerde toplam 6 bini aşkın mağazası var.

Ve bu dünya devi Zara, Türkiye’den çıkma kararı almış.

Tüm mağazalarını kapatacak ve Türkiye’de sadece online satış yapacakmış.

Daha önce de böyle dedikodular çıkmış, ancak Zara Türkiye’den çıkmamıştı.

Ancak bu kez bana bu bilgiyi veren, Türkiye’nin en önemli tekstil üreticilerinden biri.

Her ne kadar bu kararın gerekçesi “yüksek kiralar nedeniyle aşırı maliyetler” olarak gösterilse de ben pek de öyle düşünmüyorum.

 

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Fatih AltaylıZARA

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