Zara'dan "Türkiye pazarından çıkıyor" iddiasına ilişkin açıklama

Habertürk gazetesi Fatih Altaylı'nın bugünkü köşesinde İspanyol hazır giyim markası Zara'nın Türkiye'den çekilme kararı aldığını iddia etmesinden sonra Zara'nın bağlı olduğu Inditex Grup adına açıklama yapıldı. Açıklamada "Mağaza kapatmıyoruz aksine yeni mağazalar açıyoruz” denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Zara son yıllarda online alışveriş alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Marka iki yıl önce başlattığı çalışmayla dünyanın birçok ülkesinde online alışverişi artırmayı hedefliyordu. “Zara Türkiye’den çıkıyor” iddiaları grubun bünyesindeki alt markaları da gündeme getirdi. Türkiye’de birçok noktada mağazası bulunan Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho ve Bershka gibi markaların geleceği de merak konusu oldu.

"Kapatmıyor yeni mağazalar açıyoruz"

Konu ile ilgili Zara'nın da bağlı olduğu Inditex Grup'tan yapılan açıklamada ise“Türkiye’deki Zara ve alt markaları pazardan çekiliyor ve mağazalarını kapatıyor haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mağaza kapatmıyoruz aksine yeni mağazalar açıyoruz” denildi.

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93 ÜLKEDE MAĞAZA VAR

Zara’nın 2016 yılı cirosu 15.4 milyar Euro oldu. Dünyadaki Zara mağazası sayısı 2 bin 213 ve dünyada 93 ülkede Zara mağazası var. 2016 yılında 51 mağaza açan Zara’nın yeni girdiği pazarlar arasında Aruba, Nikaragua, Vietnam, Yeni Zelanda ve Paraguay bulunuyor.