Fatih Altaylı: Vakıf adı altında örgütlenmiş tarikat yurdunda talebe 'sıbyanlara' tacizde bulunulurken neredeydiniz, sesinizi duymadım!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, LGBT Onur Haftası kapsamında Maçka Parkı'nda yapılan pikniğe polisin müdahale etmesine tepki gösterdiği yazısına gelen eleştirilere yanıt verdi.

Altaylı, "Şeyh hazretleri odasına soktuğu herkesi badelerken, karı koca, kadın erkek ayrımı yapmadan alayına dalarken dininiz, imanınız neredeydi! Bir tekinizin bile bu rezalete karşı çıktığını duymadım. Hadi o sapık şeyhti, müritleri de onun kadar sapıktı diyelim geçelim. Vakıf adı altında örgütlenmiş tarikat yurdunda talebe 'sıbyanlara' tacizde bulunulurken, adlı adınca söyleyelim gariban ana babaların emaneti evlatlara tarikat yurdunda tecavüz edilirken neredeydiniz, sesinizi duymadım" ifadelerini kullandı.

Altaylı, şöyle devam etti:

"Anadolu’nun bir kentinde 11 yaşındaki kız çocuğuna eşraf ve kamu görevlileri aylar boyunca cinsel saldırıda bulunurken ve bu saldırganların isimleri gizlenirken ayağa kalkıp ahlaktan, edepten söz ettiğinize tanık olmadım. Tüm bunlar dine, imana, ananeye uyuyor da, cinsel tercihleri farklı bir grup yetişkinin piknikte buluşması ahlaksızlık oluyor öyle mi! Hırsızlık, yolsuzluk, kul hakkı yeme konularına hiç girmiyorum. Çünkü siz ahlakı yalnızca cinsel konularla sınırlıyorsunuz, farkındayım. Ama bari orada tutarlı olun. Orada bir standart tutturun. Fazlasını zaten beklemiyorum."

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