Fatih Altaylı: Kardeşim bu ülkede gay olmak yasak mı!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Onur Haftası Komitesi’nin çağrısıyla Maçka Parkı’nda yapılmak istenen pikniğin, Şişli Kaymakamlığı’nca engellenmesine ve polislerin pikniktekileri dağıtmasına tepki gösterirken, "Kardeşim bu ülkede gay olmak yasak mı!" dedi.

Altaylı, "Türkiye demokrasi ve insan hakları konusunda her geçen gün bir adım daha geriye gidiyor. Hatta bazı günler iki adım. Dün yine büyük bir ayıba imza atıldı. LGBTİQ üyelerinin Maçka Parkı’nda yapacağı piknik engellendi. Neye dayanarak, hangi hakla belli değil. Kardeşim bu ülkede gay olmak yasak mı! Yasaksa Anayasa’ya madde koyun herkes bilsin. Suçsa TCK’ye yazın herkes öğrensin. Ama suç ve yasak değilse bu yapılan ne? Size ne vatandaşın nasıl yaşamak istediğinden. Yasa, hukuk, insan hakları falan pek taktığınız yok biliyoruz da, bari hep özendiğiniz Osmanlı’nın bu konudaki yaklaşımına bakın bir. Nazi Almanyası gibi değil, Osmanlı kadar olsanız yeter! İktidar olmadan önce bu konuda söylediğiniz gibi olsanız o da yeter!" düşüncesini kullandı.

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