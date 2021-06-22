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Kaymakamlık yasaklamıştı; LGBTİ+’ların yapmak istediği pikniğe polis müdahalesi: 1 kişi gözaltına alındı

Polis, dağılmayan kitleye müdahale etti

22 Haziran 2021 20:52

Onur Haftası Komitesi’nin çağrısıyla Maçka Parkı’nda yapılmak istenen piknik, Şişli Kaymakamlığı’nca engellendi. Polis, dağılmayan kitleye müdahale etti, 1 kişi gözaltına alındı. Kitle polise tepki gösterdi. 

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