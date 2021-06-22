Kaymakamlık yasaklamıştı; LGBTİ+’ların yapmak istediği pikniğe polis müdahalesi: 1 kişi gözaltına alındı

Onur Haftası Komitesi’nin çağrısıyla bugün yapılması planlanan piknik, Kaymakamlık tarafından yasaklandı. LGBTİ+’ların öncelikli olarak Adalar’a yaptığı piknik çağrısı, yasaklamanın ardından İstanbul Şişli’de bulunan Maçka Parkı’na çekildi.

Saat 17.00’de planlanan buluşmanın öncesinde Şişli Kaymakamlığı da 30 gün boyunca yapılacak tüm etkinlik ve toplanmaların yasaklandığını duyurdu.

“Kamu düzeni” gerekçesiyle engellenen piknik öncesinde Maçka Parkı polis ablukası altına alındı.

Maçka Parkı’na giriş yapmak isteyen LGBTİ+’lar üzerlerinde gökkuşağı desenli malzemeler olduğu gerekçesiyle alana alınmadı.

Polis, bir süre kitlenin topluluk olarak değil ayrı ayrı oturmasına izin verdi.

Daha sonra alandan ayrılmayan LGBTİ+’lara müdahale edildi. 1 kişi gözaltına alındı.

TIKLAYIN - Şişli Kaymakamlığı, Maçka Parkı’nda gerçekleşecek Onur Haftası pikniğini yasakladı!