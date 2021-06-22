Şişli Kaymakamlığı, Maçka Parkı’nda gerçekleşecek Onur Haftası pikniğini yasakladı!

Şişli Kaymakamlığı, Maçka Parkı’nda bugün gerçekleşecek Onur Haftası pikniğini yasakladı. Parkın yakınlarında parka girmek isteyenleri farklı noktalara yönlendirirken; parkın girişi tamamen kapatıldı. Polisin aynı bölgede, arama yaparak gökkuşağı ve LGBTİ bayraklarını engellediği belirtildi. Twitter'dan kaymakamlığın yasağına PiknikYasaklanamaz etiketiyle tepki gösterildi.

Şişli Kaymakamlığı Onur Haftası kapsamında Maçka Demokrasi Parkı'nda LGBTİ+'ların düzenlenmek istediği pikniği yasakladı. Adalar Emniyet Müdürlüğü'nün engelinin ardından Onur Haftası Pikniği, Maçka Demokrasi Parkı'na taşınmıştı.

Komiteden Umut Rışvanlı ve avukat Levent Pişkin açıklama yaptı.

Avukatlar da parka alınmadı

Bianet'te yer alan habere göre, Pişkin, kendisinin de gökkuşağı bayraklı maskeyle parka alınmadığını belirterek şöyle konuştu:

"2911 sayılı kanuna göre 24 saat önce tebliğ edilmesi gerekiyor yasağın. Böyle bir yasaklama kararının geçerli olmadığını söylememize, bunun kanunsuz bir uygulama olduğunu söylememize rağmen polis ısrar ediyor bizi içeri almamakta. İçeri gökkuşağı maskeleriyle girmemiz yasak. 'LGBTİ unsuru' dedikleri şeylerle içeri girmemiz yasak. Beni de maskemle almadılar, maskeyi çıkarmamıza rağmen almadılar. Ve çanta araması yapıyorlar, usulsüz bir arama kararı alıp yapıyorlar bunu, önleyici arama adı altında. Burada işleyen her şey, yapılan her şey hukuksuz"

Renkli çoraplar, renkli şapkalar da alınmıyor

Umut Rışvanlı ise giriş kapısında yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"İstanbul LGBTİ Onur Haftası Komitesi olarak Heybeliada'daki bir piknik etkinliğimiz vardı. Heybeliada'daki etkinliği Maçka Parkı'na taşıdık. Emniyet Müdürü oradaki işletmeciyi tehdit etmiş. Oraya çevik kuvvet götüreceğini söylemiş."Bugün de Şişli Kaymakamlığı 30 gün süreyle etkinlik yapmamızı yasakladığını açıkladı. Burada çanta araması yapıyorlar. 'LGBTİ unsuru' diye tanımladıkalr şeyleri almıyorlar. İnsanlar kapıdan geri gönderiliyor. Bu unsurlar neler? Renkli çoraplar, renli şapkalar gibi parçalar bunlar. Hiçbir suç unsuru olmayan eşyalar yani.

"İçeri giren içeri sızan arkadaşlarımız da var. Biz içerideyiz, gökkuşağı bayraklarımızla oradayız." (Fotoğraf: Burcu Karakaş / Twitter)