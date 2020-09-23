Fatih Altaylı: TRT üst yönetiminden biri Ersin Düzen'in programı için 2017 yılında ayda 400 bin TL+KDV aldığı bilgisini doğruladı

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, TRT’de spor programı yapan Ersin Düzen’in maaşı tartışmasına ilişkin olarak TRT üst yönetimin ismini vermek istemeyen bir kişinin aradığını Düzen'in programı için 2017 yılında ayda 400 bin TL+KDV aldığı bilgisini doğruladığını yazdı.

Altaylı yazısında TRT üst yönetimindeki kişinin, "Fatih Bey, Ersin Düzen’in TFF’den kaç lira maaş aldığını bilemem ama TRT’de yapmakta olduğu program için 2017 yılında ayda 400 bin TL+KDV aldığı doğru bir bilgidir. Kendisi ile yapılan anlaşma böyleydi. Ancak bu Düzen’in maaşı değil program için bir ayda ödediğimiz para idi. Buna diğer katılımcıların aldığı telifler ve programın hazırlanmasında yapılan harcamalar dahildir. Ersin Düzen fatura karşılığı bu parayı bizden alırdı. Teknik altyapıyı yani kamera, varsa montaj falan gibi işler TRT imkânları ile biz sağlardık." dediğini aktardı.

Altaylı yazısında şunları kaydetti:

"Bunun üzerine sordum. “Peki katılımcılara ve teknik ekibe ne verirdi” Aldığım yanıt şu oldu: “Biz onları bilemeyiz. Bizim anlaşmamız aylıktı. Ayda bazen 4 bazen 5 program olurdu. Kaç program olursa olsun biz 400 bin TL artı KDV sabit ücret vereceğimiz hususunda anlaşmıştık zaten. Program başı 100 bin TL’yi program arkadaşlarına nasıl bölüştürürdü bilmeyiz. Ancak konu TBMM’de gündeme gelince kendisinden TRT yönetimi olarak detay döküm istemiştik. Galiba şahsına aldığı para aylık 140 bin TL idi. Ancak açık söyleyeyim bu bizi ilgilendiren bir şey değildi. Biz program için ayda 400 bin TL artı KDV ödüyorduk. Tüm bu bilgiler TRT muhasebe kayıtlarında zaten mevcuttur.”

Özel sektörde, kimin ne para kazandığı beni hiç ilgilendirmez. Ama kamu televizyonunda vatandaşın vergileri ile kime ne ödendiği herkesi ilgilendirir. İngiltere’de Gary Lineker’ın BBC’den aldığı ücret de çok tartışıldı mesela. Üstelik Lineker’in İngiliz Futbol Federasyonu’nda danışmanlık görevi de yoktu."