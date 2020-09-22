TRT Spor sunucusu Ersin Düzen'den Fatih Altaylı'ya sert çıkış: Bu benim son yayınım olsa bile...

TRT Spor sunucusu Ersin Düzen, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın Bloomberg HT canlı yayınında kendisi hakkında söylediği ''Ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor'' iddiasına yanıt verdi.

Sunucusu olduğu Stadyum programında Altaylı'nın iddialarına ilişkin konuşan düzen, "Ben namusumla, lekem olmadan yaşadım bu ülkede. Burama geldi! Sürekli insanlar birbirine iftira atıyor. Bu benim son yayınım olsa bile ben bu konuşmayı yaptım. Bende yürek var! Çünkü benim alnım açık. Hadi bakalım iftirayı ispatlayamazsınız siz ne yapacaksınız?'' diye konuştu.

Düzen sözlerinin devamında 4 sene üniversite okuduğunu, iki dil bildiğini ve kariyerinde hep çalışarak yükseldiğini söyledi.

Altaylı ne demişti?

Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Spor Saati programda konuşan Fatih Altaylı, ''Günahını almayayım ama böyle böyle deniyor: Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor. Rıdvan Dilmen'in söylediklerinin %95'i doğrudur. %5'ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen'in bastığı yerden ses geldi. Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım' diye konuşmuştu.

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