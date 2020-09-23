"İspatlanırsa TV’lere çıkmam" demişti, Ersin Düzen’in şirketi TRT’den ayda 412 bin lira alıyormuş

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT’den ayda 400 bin TL para aldığı iddialarını reddeden Ersin Düzen'in şirketinin TRT'den ayda 412 bin lira aldığını duyurdu. Sertel, TRT’nin üç yıl önce açıkladığı listeyi paylaştı.

Sosyal medya hesabından üç yıl önceki listeleri paylaşan Sertel, "Ersin Düzen’in Şirketi’nin TRT stüdyolarını ve kameramanlarını kullanarak ve yanına üç eski futbolcuyu alarak gerçekleştirdiği Stadyum programı için aldığı ücreti üç yıl önce TRT açıklamıştı. Hüseyin Ersin Düzen'in verilen listede program başına 34 bin 370 lira aldığı yazılı. Ersin Düzen, haftada iki kez yaptığı programı üçe çıkardı. Böylece haftada 103 bin 100 TL fatura keserek parayı dış yapım olarak TRT’den tahsil etti. Bunu aylık olarak hesapladığınızda 412 bin 440 TL rakam ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Sertel paylaşımlarında şunları kaydetti:

"TRT’nin bize yaptığı açıklamayı kamuoyu İle paylaştığımda Ersin Düzen beni mahkemeye vereceğini söylemiş ve Twitter üzerinden tehdit etmişti.Üç yıldır mahkeme zaptını bekliyorum ama malum Türk Adaleti ağır çalışıyor(!) Hâkim huzuruna çıksak gerçekler ortaya çıkacak. Ersin Düzen, bu paranın elbette hepsine el koymuyor. Yanında ki üç eski futbolcu, yeni yorumculara da dağıtıyor Kimi duyuma göre, onlara ayda ortalama 30’şar bin, kimine göre 15’er bin lira verdiği söyleniyor.

Bu rakamın onlar için çok az olduğu bir gerçek. Zamanında milletvekili iken, özel iş yapması yasak olmasına rağmen Recep Tayyip Erdoğan’ın özel İzni ile TRT’de spor yorumu yapan FETÖ kaçağı Hakan Şükür’e 1 milyon lira civarında ücret tahsis edilmişti. Düzen’in yorumcuları ona göre daha az ücret alıyor. Şimdilik bu kadar. TRT, 2019 yılında elektrik enerji payından 1 milyar 45 milyon 98 bin 830 TL’yi, satın aldığınız Televizyon, bilgisayar, cep telefonundan kesilen bandrollerden 1 milyar 757 milyon 93 bin 787 TL kasasına koydu.Halktan 2 milyar 803 milyon 92 bin 619 TL toplandı Bu para savruluyor."

Ne olmuştu?

Bloomberg kanalında yorum yapan Fatih Altaylı yaptığı konuşmada TRT'de program yapan Ersin Düzen'in 400 bin lira TRT'den 100 bin lira da TFF'den maaş aldığını öne sürmüştü.

Ersin Düzen de Fatih Altaylı'ya verdiği yanıtta "Fatih Altaylı benim için ayda TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" demişti.

Düzen 2016 yılında da aldığı maaş nedeniyle gündeme gelmişti.

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