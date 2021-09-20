Fatih Altaylı: Sezai Temelli diyor ki, "Biz bir hiçiz, önemli olan Apo’dur"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" sözlerine "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" diyen HDP'li Sezai Temelli'nin yanıtına ilişkin olarak, "Yani Temelli diyor ki, 'Biz bir hiçiz. Önemli olan Apo’dur.'" yorumunu yaptı.

"Kemal Kılıçdaroğlu kendisinden beklenmeyecek düzeyde doğru bir açıklama yaparak iktidarın İmralı adı altında terör örgütü liderini meşrulaştırdığını kendilerinin ise HDP’yi meşru organ olarak görebileceklerini, Kürt sorununun çözümü için meşru muhataba ihtiyaç olduğunu söylüyor. Oldukça doğru, hukuki ve demokratik bir tavır" diyen Altaylı şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine tepki ise AK Parti’den değil, HDP’li Sezai Temelli’den geliyor. Temelli 'Asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır' diyor. Yani Temelli diyor ki, 'Biz bir hiçiz. Önemli olan Apo’dur.' Bu hastalıklı, bir dostumun çok yerinde bir yakıştırması ile Apoteoist bir tutumdur. Müthiş bir benzerlik olsa da aslında Apo ile alakası yoktur. Ama HDP’nin tutumuna cuk oturmuştur. Bilmeyenler için söyleyeyim 'Apoteoizm' birini veya bir şeyi tanrılaştırmak demektir. Abdullah Öcalan’ı tanrılaştıran bu siyasi yaklaşım, ancak ve ancak karşıtlarına yarayan bir mekanizmaya dönüşür."

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TIKLAYIN - HDP'den Kılıçdaroğlu'na "Kürt sorunu" yanıtı: Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır

TIKLAYIN - Kemal Kılıçdaroğlu: Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz