Fatih Altaylı: Muhabirlerden özür dileyen Bakan Koca’ya, “AK Parti’nin lebalep il kongreleri için ne düşünüyorsunuz?” diye sormalarını beklerdim

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Muhammed Emin Saraç'ın hafta sonu sokağa çıkma yasağı sırasında düzenlenen, çok sayıda insanın katıldığı cenaze töreninde çekilen ve sosyal medyada tepki çeken görüntüler için özür dileyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya muhabirlerim, " Sayın Bakan, siz kendi katıldığınız bir cenaze için özür diliyorsunuz peki AK Parti’nin lebalep il kongreleri için ne düşünüyorsunuz?” diye sormalarını beklediğini yazdı.

Altaylı yazısında, "Sormadılar. Tüm eleştirilere, toplumda yarattığı tüm öfkeye, kırgınlığa rağmen iktidar partisinin sosyal mesafesiz il kongreleri sürüyor. Belli ki daha da sürecek! Ve sonunda 'Büyük Kongre' ile taçlandıracaklar bu 'lebalep'liği. AK Parti’ye yakın isimler partinin bu kongrelerin coşkusuna ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle bunlardan vazgeçilmediğini söylüyorlar. Öyledir eminim. Ama lokantalar kapalı iken, esnaf kan ağlarken, ev ziyareti bile neredeyse yasakken, millet cenazesini kaldıramazken bu kongrelerin sağladığı fayda ile verdiği zarar acaba karşılaştırılıyor mu? Ve tabii en önemli soru.Acaba bu kongreleri 'Coşkuya ihtiyacı olduğu için' yapan Cumhuriyet Halk Partisi ya da bir başka muhalefet organizasyonu olsa idi izin verilir miydi? Yoksa salgınla mücadeleyi baltalayan cehape zihniyeti mi denirdi!" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Emin Saraç'ın cenazesine katıldığı için eleştirilen Sağlık Bakanı Koca: Özür dilerim