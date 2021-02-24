Emin Saraç'ın cenazesine katıldığı için eleştirilen Sağlık Bakanı Koca: Özür dilerim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'bedava aşıların parayla alındığı' iddialarına ilişkin ''Verilmeyecek hesabım yok, yarın açıklama yapacağım'' açıklamasını yaptı. Ayrıca Koca, Muhammed Emin Saraç'ın hafta sonu sokağa çıkma yasağı sırasında düzenlenen, çok sayıda insanın katıldığı cenaze töreninde çekilen ve sosyal medyada tepki çeken görüntüler için de "O görüntü için özür dilerim. Cenazelerde sosyal mesafenin kalkacağını öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet gerekiyordu. Bu benim kusurum" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği, Çin'den gelen ücretsiz 1 milyon doz yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına doz başı 12 dolar para ödendiği iddialarına ilişkin konuşan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sürecinde merkezde durarak 83 milyon vatandaşımıza eşit bir şekilde hizmet etme gayreti içinde oldum. Bu dönemde vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyen, siyasi arenaya çekmek isteyenler oluyor. Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, bu davranışı, bu birlik ve beraberliği bozma noktasındaki yaklaşımı ahlaki bulmuyoruz. Verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. 83 milyon vatanadaşımızla birlikte bu mücadeleyi devam ettirmekten yanayım. Detaylı bilgiyi de, vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben yarın basın toplantısında detaylı açıklamada bulunuyor olacağım."

"Vatandaşımızdan özür diliyorum"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç'ın kalabalık olan cenaze törenine katılması da eleştirilen Koca, görüntüler için özür diledi.

Koca, "Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim" derken, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Özellikle pandemide salgının nasıl seyrettiğini ve bulaşın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Kalabalık ve kapalı ortamlarda bulaşın daha fazla olduğunu biliyoruz. Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum. Bizler 83 milyon olarak herkes eşit fedakarlık göstererek pandemi döneminde mücadeleye katkı sağlamalı. Yani kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret göstermeliyiz."

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