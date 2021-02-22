Muhammed Emin Saraç'ın cenazesine katılan Sağlık Bakanı Koca eleştiri oklarının hedefinde
22 Şubat 2021 07:54
19
Muhammed Emin Saraç'ın cenazesine katılan Sağlık Bakanı Koca eleştiri oklarının hedefinde
29
Her fırsatta 'kalabalıktan uzak durun', 'sosyal mesafeye uyalım', 'evlerinizde kalın' gibi sözler sarf eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde ortaya çıkan fotoğrafı olay yarattı.
39
Sosyal medya hesabından vatandaşları kalabalık ortamlardan uzak durmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları için sıklıkla uyararak Koronavirüs pandemisini hatırlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç'ın cenazesine katıldı. Bakan Koca’nın çok sayıda insanın katıldığı cenaze töreninde çekilen fotoğrafı sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.
49
Vatandaşlar Sağlık Bakanı Koca’nın, “Duygularımızı rahatça paylaşabileceğimiz hünler için cenaze ve nikâhlarda 30 kişiyi geçmiyoruz” uyarısını hatırlatarak yüzlerce insanın katıldığı dünkü cenazenin fotoğraflarını paylaştı.
59
İşte sosyal medyada bazı kullanıcıların Bakan Koca’ya eleştirileri şöyle: